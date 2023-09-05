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عذب قطة خلال ركضه بالمنطقة

قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
قرد يتجول بين المنازل والاستراحات الرياض
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول قردًا من نوع البابون يتجول بين المنازل والاستراحات في منطقة الرياض.

وأظهر الفيديو الذي نشرته قناة “العربية”، القرد وهو يتجول بين المنازل في الرياض ويعذب قطة صغيرة.

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وفي مشهد آخر، ظهر هذ القرد وعلى ناحية أخرى قرد آخر يقفان على سور أحد الأماكن.

جهود معالجة تزايد أعداد قرود البابون

وكان المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أعلن مؤخرًا انطلاق جهود معالجة تزايد أعداد قرود البابون، مؤكدًا اعتماده حلول جذرية مستدامة أقرتها دراسات علمية شارك فيها 13 خبيرًا من داخل المملكة وخارجها وأقرتها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وتتضمن الحلول إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة، والتوعية البيئية، وإنفاذ نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إيقاف إطعام القرود ومعالجة مرامي النفايات والحاويات في الأحياء السكنية.

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