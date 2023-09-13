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طاردها المنقذون والمصطافون قبل التهامها

قرش يبتر ذراع سيدة ومصر تغلق الشاطئ

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ مساءً
قرش يبتر ذراع سيدة ومصر تغلق الشاطئ
المواطن - فريق التحرير

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أغلقت السلطات المصرية، أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب شبه جزيرة سيناء، إثر تعرض سيدة للإصابة بعد أن هاجمتها سمكة قرش.

ووجهت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مساء الأربعاء، على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة؛ لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

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وكان بلاغ ورد في وقت سابق إلى غرفة العمليات بالوزارة يفيد بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطافات.

تفاصيل الهجوم وحجم الإصابة

وأسفر الحادث عن بتر الذراع اليسرى بالكامل للسيدة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ووقع الهجوم عصر الأربعاء في شاطئ اللاجونا، حيث فوجئ رواد المكان بالسيدة تصرخ، وتبين أنها تعرضت لهجوم من سمكة قرش.

وذكر شهود عيان أن سمكة القرش من نوع تايغر، الذي التهم سائحًا روسيًّا في الغردقة خلال يونيو الماضي.

وتم نقل الضحية على الفور لمستشفى دهب المركزي، ولكن ارتأى الأطباء ضرورة تحويلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي؛ نظرًا لحاجتها لجراحة.

وبترت السمكة الذراع اليسرى للسيدة بالكامل من عند الكتف، ولكن لم تتمكن من التهامها حيث طاردها المنقذون والمصطافون.

وتم إجراء جميع الفحوص اللازمة للسيدة وتخضع للرعاية حاليًّا بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

الخبيرة الأمريكية

إلى ذلك، وصلت الخبيرة الأمريكية التي قررت السلطات المصرية الاستعانة بها لتركيب أجهزة تتبع لدراسة سلوك أسماك القرش، إلى مدينة الغردقة منذ 3 أيام.

وتعمل مع فريق من المختصين بمحميات البحر الأحمر ووزارة البيئة على البحث عن أسماك قرش تنطبق عليها المواصفات المطلوبة لتركيب الأجهزة عليها.

وكانت السلطات المصرية قررت اتخاذ خطوة تركيب أجهزة التتبع التي استوردتها من الخارج بملايين الدولارات عقب الحادث المروع الذي التهمت فيه سمكة قرش سائحًا روسيًّا قبل أشهر.

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