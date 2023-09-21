قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة

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أشاد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، بمقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، مؤكدًا أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة.
وقال قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” “مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية”.
وأضاف “نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد”.
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في مقابلته مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.
وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “نمتلك المشاريع الأكثر طموحًا في كل القطاعات، لذا نحن الأسرع في كل الصناعات على مستوى الكوكب”
وحققت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو ضمن مجموعة دول العشرين العام الماضي، حيث سجل اقتصادها نموًّا بنسبة 8.7%، وهو الأعلى منذ 2011.