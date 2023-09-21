Icon

المنجم لجمهور الشباب: نجومكم بانتظاركم Icon محمد بن سلمان عن عمل وزرائه لساعات طويلة: نحن ثاني أسرع دولة نموًا Icon وزير الرياضة: نتمنى أن نمتلك لاعبًا مثل كريستيانو رونالدو في المستقبل Icon محمد بن سلمان من جزيرة سندالة: نستهدف تطوير 50% من جزرنا في البحر الأحمر Icon قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة Icon وزير الرياضة: الفوز على الأرجنتين كان مثل الحلم Icon روماني يقود مباراة نادي ضمك ضد الهلال Icon الكشف عن حكام مباريات اليوم بـ دوري روشن Icon منتخب السعودية الـ57 عالميًا Icon المغامسي عن لقاء محمد بن سلمان: حوار فذ لقائد لا يواري الأبواب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة

قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة

الخميس ٢١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٧ مساءً
قرقاش عن لقاء محمد بن سلمان: مقابلة مهمة ورؤية طموحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشاد الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، بمقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، مؤكدًا أن نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة.

مقابلة مهمة ورؤية طموحة

وقال قرقاش في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” “مقابلة مهمة ورؤية طموحة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مع قناة فوكس نيوز الأمريكية”.

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل

لا انقلاب في الكونغو

لا انقلاب في الكونغو

وأضاف “نجاح السعودية هو نجاح للإمارات والمنطقة، يجمعنا المصير الواحد والمستقبل الواعد”.

الاستعداد لرؤية 2040

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، أعلن في مقابلته مع “فوكس نيوز”، أنه يجري العمل على إنجاز بعض الأمور، التي نتطلع إلى الانتهاء منها في النصف الأول من عام 2024، وبعد ذلك يجب أن ننتقل إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028، هذا هو الأمر الأساسي الذي نركز عليه.

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن السعودية ستكون ضمن أكبر 4 اقتصادات في العالم. منوهاً بأن السعودية من أسرع الدول نموًّا في مجموعة العشرين؛ “وننافس الهند من حيث سرعة النمو”.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان “نمتلك المشاريع الأكثر طموحًا في كل القطاعات، لذا نحن الأسرع في كل الصناعات على مستوى الكوكب”

وحققت المملكة العربية السعودية أعلى معدل نمو ضمن مجموعة دول العشرين العام الماضي، حيث سجل اقتصادها نموًّا بنسبة 8.7%، وهو الأعلى منذ 2011.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي
الرياضة

الوسط الرياضي يُعزّي في وفاة ناصر العديلي

الرياضة
الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج
السعودية اليوم

الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره...

السعودية اليوم
تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار القدرات العامة الورقي
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد مواعيد التسجيل في اختبار...

السعودية اليوم
وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء العودة من دفن والده
العالم

وفاة ابنة وزير النفط العراقي وشقيقته أثناء...

العالم
الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته وجاذبيته للاستثمار
السعودية اليوم

الحماد: الحراك التشريعي في العقار يرفع موثوقيته...

السعودية اليوم
بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف في حماية ذوي الاحتياجات
السعودية اليوم

بشهادة النظام الأساسي للحكم.. تاريخ سعودي مشرف...

السعودية اليوم
الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات
السعودية اليوم

الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش فرص تنويع الإنتاج...

السعودية اليوم
مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس
آخر الاخبار

مبابي يتدخل لاستمرار فيراتي في باريس

آخر الاخبار