قصة زوجة أصيبت بجلطة بسبب مرض زوجها

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كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، عن تأثر الزوجات بمرض أزواجهن؛ ما يؤثر على صحتهن.
وقال النمر خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”: إن الزوجة غالبًا تتأثر بمرض زوجها، وهناك حالة باشرها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه أصيبت زوجته حزنًا عليه.
وأوضح راويًا تفاصيل الواقعة، قائلًا: إن مريضًا دخل إلى العناية المركزة بسبب جلطة في القلب، وبعد عمل القسطرة واستقرار حالته، دخلت زوجته العناية المركزة بعده بيوم بسبب تعرضها لجلطة في القلب حزنًا عليه.
وأوضح أن العلاقة القوية بين الزوجين تتسبب في تأثر الزوجات بمرض أزواجهن، حيث يمكن أن يتعرضن للجلطات بسبب خوفهن من فقدان رفيق حياتهن، فينتقل لهن التوتر والقلق والضغط النفسي.
فيديو | استشاري أمراض القلب والشرايين د. خالد النمر
الزوجة غالبا تتأثر بمرض زوجها.. وهناك حالة باشرتها لأب أصيب بجلطة وفي اليوم الذي يليه أصيبت زوجته حزنا عليه#الراصد pic.twitter.com/hYXVNsrZxL
— الراصد (@alraasd) September 28, 2023