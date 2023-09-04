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أكد أنه كان ملعوبًا عليه

قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي

الإثنين ٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٧ مساءً
قصة سجين تجارة المخدرات: خسرت ابني وطلقت زوجتي
المواطن - فريق التحرير

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أعرب سجين عن ندمه وحسرته جراء الإتجار في المخدرات، حيث طلق بسبب زوجته وخسر أحد أبنائه.

الإتجار في المخدرات

وقال السجين خلال فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي بموقع “إكس” : “أكيد خسرت كل اللي معي، اتسجنت بسبب ترويج المخدرات، تطور الموضوع معي، بعدين صرت أستقبل المخدرات من خارج السعودية وأروجها في الداخل”.

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وأوضح أنه تم القبض عليه بسبب مصادر خارج السعودية يرسلون المخدرات له، لافتًا “كان يرسلون لك ما يهمهم وش يصير لك في الداخل”.

وتابع: “إذا دخلت السجن، بديت تعيد حساباتك وتعرف إنك أنت الملعوب عليك”، لافتًا إلى أنه طلق زوجته وخسر أحد أولاده بسبب المخدرات.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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