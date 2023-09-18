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أكد أن نهاية طريقها مسدودة

قصة سجين ترويج المخدرات: أخذت منها الضياع فقط

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٧ مساءً
قصة سجين ترويج المخدرات: أخذت منها الضياع فقط
المواطن - فريق التحرير

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أعرب سجين عن ندمه بسبب ترويجه للمخدرات، قائلًا “ترويج المخدرات ضياع بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى”.

وقال في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية على منصة “إكس”، إنه بدأ ترويج المخدرات بسبب طيشه وانحرافه واللاوعي، مؤكدًا أن نهاية الطريق هذا مسدودة، إما الذهاب للسجن أو المستشفى.

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ضياع العمر بسبب المخدرات

وتابع أن طريق الترويج للمخدرات مسدود بكل ما تحمله الكلمة، مشيرًا إلى أنه كان يروج المخدرات وتم القبض عليه أثناء بيعه لأحد الأشخاص الكبتاجون وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا.

وأضاف “لم أتزوج وليس عنده أطفال وضاع العمر.. حكمي طويل والسن تقدم.. يعني زي ما قلت في أول مرة ضياع في ضياع”.

ولفت إلى أنه لم يجد أي فائدة من ترويج المخدرات، فما أخذه هو الضياع فقط (ضياع عمر ووظيفة وكل شيء)، لافتًا “ما عاد ينفع الندم لأن الندم في الوقت هذا وقت ضايع”.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.

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