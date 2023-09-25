قصة سجين: ما عاينت من المخدرات خيرًا

أعرب سجين عن ندمه بسبب تهريبه للمخدرات، قائلًا “ما عاينت من المخدرات خيرًا”.

وقال السجين في مقطع فيديو نشره حساب وزارة الداخلية على منصة “إكس”، إنه حُكم عليه بـ12 عامًا بعد ضبطه بتهريب وتجارة المخدرات، مضيفًا “بدأت في استقبال المخدرات واتمسكت من أول مرة في الجنوب”.

السجن نتيجة المخدرات

وأوضح أنه يتواجد بالسجن منذ 10 سنوات، مستطردًا “لا عاينت منها فائدة غير السجن بالعكس عاينت منها أضرارًا عديدة وتشتت الأسرة لدي”.

وتابع قوله “دخلت ترويج المخدرات وما كنت واعيًا للكلام فدخلت السجن وعرفت الأضرار وعرفت قيمة الأسرة”.

الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستُعالج جميعُ البلاغات بسرية تامة.