جهود دولية لتنشيط عملية السلام بمشاركة السعودية رونالدو مثال لصنائع المعروف.. فرق كبير بينه وبين الكائن البرتقالي السعودية تخطو نحو الريادة العالمية بخطوات ثابتة وواثقة السعودية تشارك في اجتماع رباعي بنيويورك بشأن السودان الحج والعمرة تعلن ترشيح 11 متقدماً ومتقدمة على الوظائف الإدارية انطلاقة قوية لمشاريع برنامج الرياض الخضراء أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 4 مناطق قصة سجين.. نهاية المخدرات طريق مسدود: سجن أو مستشفى موسم الرياض غير المعادلة وجمع بين الفرجة العربية والعالمية انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.02 ريال
عبر أحد السجناء- من مروجي المخدرات- عن ندمه على ضياع عمره ومستقبله بين أسوار السجن بعد ترويجه للسموم في وقت ما عاد ينفع فيه الندم –على حد قوله-.
وقال السجين في مقطع فيديو : إن ترويج المخدرات ضياع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مشيرًا إلى أن بداية الترويج يكون طيش، انحراف، اللاوعي، وينتهي المطاف بمروج المخدرات في طريق مسدود يا سجن أو مستشفى.
كشف السجين أنه كان مروجًا للمخدرات، وتم القبض عليه خلال توزيعه حبوب الكبتاجون على أحد الأشخاص، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا وهو حاليًّا يقضي عقوبته.
وأضاف المتهم من خلف أسوار السجون، بنبرة حزن وأسف: للأسف أنا لا تزوجت ولا عندي عيال، ولا شيء، وضاع العمر، حكمي طويل والسن تقدم، يعني زي ما قلت في أول مرة ضياع في ضياع، ما في أي فائدة، ما لقيت أي فائدة غير الضياع، ضياع العمر، وضياع وظيفة، من ضياع إلى ضياع بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، ولكن ما عاد ينفع الندم؛ لأن الندم في الوقت هذا وقت ضايع.