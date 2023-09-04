قصة طلب الهلال حول ملعب الأول بارك .. والنصراويون: سنعاملهم بالمثل!

أُثيرت أزمة في الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تداول أنباء عن وجود طلب من نادي الهلال لخوض بعض من مبارياته على ملعب ” الأول بارك” معقل نادي النصر حاليًا.

وقالت تقارير إن إدارة الهلال بحثت إقامة بعض مباريات الزعيم في ملعب ” الأول بارك” لكن الشروط التي طُرحت على إدارة الهلال قوبلت بالرفض من مجلس إدارة فهد بن نافل.

تعليق قانوني

الناقد الرياضي والقانوني خالد الشعلان تحدث عن الأزمة قائلًا عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” رفض الهلال يوم 25 أكتوبر من عام 2018، عن طريق طارق التويجري الناقد الرياضي حاليًا والرئيس التنفيذي لـ الهلال سابقًا، طلب النصر اللعب على ملعب الجمعة، الذي هو ملعب الأول بارك حاليًا ولهذا، يجب رفض طلب الهلال استنادًا إلى أن الملعب حق قانوني للنصر وثانيًا مبدأ المعاملة بالمثل”.

وأيد النصراويون رد خالد الشعلان حيث أن الهلال رفض قبل 5 سنوات أن يشاركه أي فريق في ملعب الجامعة حينما كان يحمل هذا الاسم، مضيفين أنه يجب على إدارة مسلي آل معمر التعامل بمبدأ ” المعاملة بالمثل”.

الأول بارك حق حصري لـ النصر فقط

ويتواجد نادي النصر على الملعب بعقد مدته 10 سنوات بدأ منذ عام 2020 وينتهي في عام 2030، حيث ينص العقد على خوض النصر لمبارياته في هذا الملعب بشكل فردي له ولا يحق لأي فريق آخر أن يشاركه.