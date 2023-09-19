قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال

ما زالت مآسي المدن الليبية تتصدر عناوين الصحف بعد أيام على إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في شرق ليبيا.

اختفاء قرية الوردية

ورغم مرور أكثر من أسبوع على “دانيال” في مدن بشرق ليبيا، إلا أن اكتشاف خسائر وكوارث العاصفة ما زالت تفاجئ الليبيين، ومنها اختفاء معالم قرية شهيرة ومعظم سكانها.

وأطلق ليبيون استغاثة من أجل معرفة مصير 500 شخص يقطنون قرية “الوردية”، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب مدينة البيضاء، وقرب طريق يربطها بمدينة المرج.

غابات الجبل الأخضر

وتقع القرية في منطقة خلابة وسط غابات الجبل الأخضر؛ ما جعلها مزاراً مفضلاً لليبيين شرق البلاد، وصورها متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشرح ‏رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف،‏ التي لها أقارب فيها.

أحياء سكنية اختفت بشكل كامل.. مقتل أكثر من 2000 شخص في #ليبيا وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة #إعصار_دانيال #شاهد_سكاي #فيضانات_ليبيا pic.twitter.com/5iFKkWXN4p — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 11, 2023

والقرية معروفة ببيع أجود أنواع العسل الطبيعي واللبن وأعشاب الجبل الطبيعية من زعتر وورق التفاح والمنتجات الأخرى التي تستعمل في طعام الليبيين، وكان لديها أكشاك بيع مشهورة، وجميع هذا أصبح “أثراً بعد عين”.

سيول جرفت البشر والحجر

ولكن السيول خلال الأيام الماضية، جرفت البشر والحجر في قرية الوردية بسبب وقوعها على الطريق مباشرة، حسب شهادة السكان، وصارت القرية مهجورة تماما.

هذا وتتواصل جهود البحث عن الأهالي الذين لم يعرف مصير معظمهم حتى الآن، حيث تواجدت فرق هيئة السلامة الوطنية وقوات الأمن في المنطقة مدعومة بـ”الكلاب البوليسية” في محاولة لإيجاد أي أثر.