وزير الطاقة: سلوك أوبك بلس لا يختلف عن البنوك المركزية قصة قرية ليبية اختفت من الخريطة بعد إعصار دانيال إطلاق التحقق المهني للتأكد من مؤهلات العمالة الوافدة وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية لمحافظة العلا أمانة القصيم تعلن عن وظائف شاغرة عبر تمهير الحياة الفطرية: فيديو النمر المتداول تم تصويره بالخارج ناصر الشمراني: نيمار كان عالة على الهلال الصحة الخليجي ينبه من خطر استهلاك البلاستيك تشكيل نادي النصر المتوقع لمواجهة بيرسبوليس نيابة عن الملك سلمان.. وزير الاقتصاد يرأس وفد السعودية بقمة أهداف التنمية المستدامة
ما زالت مآسي المدن الليبية تتصدر عناوين الصحف بعد أيام على إعصار دانيال الذي ضرب مناطق في شرق ليبيا.
ورغم مرور أكثر من أسبوع على “دانيال” في مدن بشرق ليبيا، إلا أن اكتشاف خسائر وكوارث العاصفة ما زالت تفاجئ الليبيين، ومنها اختفاء معالم قرية شهيرة ومعظم سكانها.
#الحدث ترافق #الجيش_الليبي على متن مروحية تبحث عن جثث ضحايا الإعصار #دانيال#فيضانات_ليبيا#ليبيا pic.twitter.com/2QfDRssXJE
— ا لـحـدث (@AlHadath) September 18, 2023
وأطلق ليبيون استغاثة من أجل معرفة مصير 500 شخص يقطنون قرية “الوردية”، الواقعة على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب مدينة البيضاء، وقرب طريق يربطها بمدينة المرج.
وتقع القرية في منطقة خلابة وسط غابات الجبل الأخضر؛ ما جعلها مزاراً مفضلاً لليبيين شرق البلاد، وصورها متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما تشرح رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، التي لها أقارب فيها.
أحياء سكنية اختفت بشكل كامل.. مقتل أكثر من 2000 شخص في #ليبيا وأكثر من 5 آلاف مفقود نتيجة #إعصار_دانيال #شاهد_سكاي #فيضانات_ليبيا pic.twitter.com/5iFKkWXN4p
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 11, 2023
والقرية معروفة ببيع أجود أنواع العسل الطبيعي واللبن وأعشاب الجبل الطبيعية من زعتر وورق التفاح والمنتجات الأخرى التي تستعمل في طعام الليبيين، وكان لديها أكشاك بيع مشهورة، وجميع هذا أصبح “أثراً بعد عين”.
ولكن السيول خلال الأيام الماضية، جرفت البشر والحجر في قرية الوردية بسبب وقوعها على الطريق مباشرة، حسب شهادة السكان، وصارت القرية مهجورة تماما.
هذا وتتواصل جهود البحث عن الأهالي الذين لم يعرف مصير معظمهم حتى الآن، حيث تواجدت فرق هيئة السلامة الوطنية وقوات الأمن في المنطقة مدعومة بـ”الكلاب البوليسية” في محاولة لإيجاد أي أثر.
"أمي حيّة".. فرحة ليبي بالعثور على والدته على قيد الحياة وسط ركام منزلهم المهدم بفعل الإعصار دانيال#ليبيا#فيضانات_ليبيا#شاهد_سكاي pic.twitter.com/SDkSr9iYfp
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 17, 2023