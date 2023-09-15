Icon

ابتكار أسرع سيارة إسعاف طائرة في العالم! Icon دليل جديد على بقاء حمدالله في الاتحاد Icon النصر يُنهي تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon ثنائية مراد باتنا تمنح التفوق لـ الفتح ضد الخليج في الشوط الأول Icon إغلاق مدينة درنة ومخاوف من انتشار الأمراض Icon وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon الهلال يتفوق على الرياض بثنائية في الشوط الأول Icon حساب المواطن: أفصحوا عن عوائد الأصول العقارية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المحتال خدع البائع بذكائه

قصة مالك أرض بالرياض خسر 36 مليون ريال بعملية احتيال

الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ مساءً
قصة مالك أرض بالرياض خسر 36 مليون ريال بعملية احتيال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

روى المحامي عبدالإله العمار، قصة مبايعة على أرض ضخمة انتهت بعملية احتيال بقيمة 36 مليون ريال في الرياض، وذلك بخدعة الحديث المعسول والادعاء بغير الحقيقة.

وأوضح المحامي، عبر حسابه بمنصة التيك توك، أن الأرض من الأراضي الموجودة في مكان جيد في الرياض، وصاحبها تلقى عروضًا أعلاها 31 مليون ريال، ولكنه يرغب في بيعها بمبلغ لا يقل عن 35 مليون ريال.

قد يهمّك أيضاً
مستشفى عرقة يعود بحلته الجديدة على هيئة مختبر للفنون الإبداعية

مستشفى عرقة يعود بحلته الجديدة على هيئة مختبر للفنون الإبداعية

إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية

إيرادات فيلم شاروخان بدور العرض السعودية يفتح شهية صناع السينما الهندية

خدعة الحديث

وفي ذات يوم تواصل معه شخص لشراء هذه الأرض وحدد موعدًا لمقابلة مالك الأرض، وكان المشتري بهيئة مرتبة ويمتلك سيارة فخمة، وبدأ يتحدث مع المالك حول علاقاته وثروته وبدأ يدخل الثقة في مالك الأرض.

وكان المشتري يتحدث عن ناس كبار وقامات ومعروفين، وبعد دقائق من التعارف والمجاملات فتح المشتري موضوع أرضه وأخبره بأنه يرغب في شراء الأرض مقابل 40 مليون ريال على دفعات بحيث يدفع 6 مليون عند الإفراغ و9 مليون عند كل دفعة.

كشف عملية النصب

وفكر مالك الأرض في عرض المشتري، وقرر الموافقة على عرض المشتري، وذهبا إلى كتابة العدل وأحضر المشتري شيكًا مصدقًا بـ 6 ملايين ريال، وتم الإفراغ للأرض، وعند الدفعة الثانية ذهب مالك الأرض لصرف الشيك الثاني وجد الرصيد لا يغطي المبلغ، وعندما قام بالاتصال بالمشتري وجده لا يجيب على اتصالاته.

وقرر البائع أن يذهب إلى أرضه ليرى ما حدث بها، فوجدها مباعة إلى شخص آخر بـ 26 مليون ريال، وتبين أن المشتري نصاب ومحتال ومارس النصب والاحتيال على كثير من الأشخاص.

تعليقات

وأثارت القصة تفاعلًا بين رواد منصة إكس، ورصدت “المواطن” تعليقات عدد من المعلقين، حيث قال صالح العيد: ما أعتقد أحد يفرغ أرضًا بدون رهن الأرض، ووضع ضمانات للقيمة المتبقية عند المشتري فالشيكات ليست ضمانات.

وكتب معلق آخر: الله يخلف عليه ويعوضه وإذا ذهب الخوف من الله ومات ضميره وقع في النصب والاحتيال ولكن الله لا يضيع المال الحلال فحسبي الله على كل نصاب وربي له بالمرصاد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

وعلق عبدالرحمن المالكي: تتم بعض البيعات بطريقة الآجل ولكن بعدة شروط وضمانات وليست بمثل هذه الطريقة هل من المعقول إفراغ أرض فقط بشيك 6 ملايين هذا جنون، الله يعوضه خير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب حرائق الغابات باليونان
العالم

احتراق 120 ألف هكتار في 2023 بسبب...

العالم
ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان
أخبار أمنية

ضبط مروج وإحباط تهريب القات بالجوف وجازان

أخبار أمنية
فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو
آخر الاخبار

فهد بن نافل يجتمع مع ياسين بونو

آخر الاخبار
تحذير من موجة غبار على منطقة مكة حتى الـ 9 مساء
السعودية اليوم

تحذير من موجة غبار على منطقة مكة...

السعودية اليوم
أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة
الترفيه

أوقات طربية استثنائية مع العسيلي في جدة

الترفيه
انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال
تكنولوجيا

انتحال صفة الشركات الاستثمارية أحدث طريقة للاحتيال

تكنولوجيا
لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد
الرياضة

لويس فيليبي يستعد لبدء مشواره مع الاتحاد

الرياضة
في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على لوكسمبورج بتسعة أهداف نظيفة
الرياضة

في غياب رونالدو .. البرتغال تقسو على...

الرياضة