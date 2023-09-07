قصة مواطنة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين بحائل

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ضربت المواطنة العاتي بنت سلامة الخمسان، مثالًا لعمل الخير والعطاء بعدما استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل.
وقال مسن من أهالي الحي إن الممر يؤدي إلى المسجد في حائل، كما روى قصة إنشاء هذا الممر، حيث إن أحد الأشخاص قال للمواطنة، العاتي بنت سلامة الخمسان “يا بنت أخي نبغي ممر إلى المسجد”، لترد عليه قائلة: “أبشر”.
وأضاف أحد أقارب العاتي أن عمته افتتحت هذا الممر من أجل أهل الحارة، وهو خير لها وللمسلمين، مشيرًا إلى أن الجميع يستخدمون الممر للذهاب إلى المسجد والبقالة والمخابز.
ولفت إلى أنها عندما باعت المنزل اشترطت على المشتري عدم إغلاق الممر، ووافق الأخير وفرح بذلك للتسهيل على الناس.
وحظي الفيديو على إعجاب رواد منصة إكس الذين رأوا أن ما قدمته المواطنة عطاء وخير كبير لجيرانها، داعين لها بأن يتقبل الله عملها وأن يكثر من أمثالها.
“العاتي بنت سلامة الخمسان” سيدة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في #حائل#السعودية
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/GkiP0VusED
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2023