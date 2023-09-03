قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار

زار الشيخ ماجد بن إبراهيم آل إبراهيم ووزير الإعلام سابقًا تركي الشبانة، ومرافقوهم قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي بطبب التاريخية.

وقال عضو مجلس الشورى السابق عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أبو نقطة عبر حسابه على منصة “إكس” إنه كان في استقبالهم مع سعيد بن سعود أبو نقطة المتحمي، والعميد عبدالوهاب بن سعود أبو نقطة وبعض أبناء الأسرة.

زيارة لكوخ السور

وأجروا زيارة إلى كوخ السور شمال القصور والقلاع من القرية والذي أبدع في تنفيذه نايف بن عامر المتحمي والذي كان في استقبالهم أيضًا.

وأشاد الخبير الاستراتيجي اللواء على آل هادي بهذه الزيارة والاستقبال الكريم من آل أبو نقطة، قائلًا “والنعم بالضيوف والمضيف وزيارة موفقة للمنطقة يستاهلون هذه الحفاوة وما شاء الله في الوقت المناسب كانت الزيارة أمطار وخير”.

وأضاف الذهبي “ونعم أبناء قبيلتي مكرمي الضيف.. قلاع جميلة وأثر تاريخي لأجدادي”.

جمال وتراثية قلاع آل أبو نقطة

وتعد قلاع آل أبو نقطة المتحمي، والمطلة على ضفاف وادي طبب، أحد أهم القلاع التاريخية والتراثية في منطقة عسير وتقع في طبب التاريخية العاصمة الأولى لمنطقة عسير.

وتتكون من 6 حصون وقصور مبنية من حجارة الجبال الصخرية، وهي متباينة الارتفاع بمساحة تقارب 4 آلاف متر، فيما تبرز جمالية نوافذها وحواف قصورها العليا باللون الأبيض المنسجم مع السحاب الذي يفاجئ الزوار من حين لآخر.