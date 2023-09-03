Icon

إثارة وتشويق مع الأميرة النائمة في ديزني أون آيس Icon إيلون ماسك يدعو إلى الالتحاق بالكلية المجانية Icon إحباط ترويج 17 كجم حشيش في الرياض Icon سعيد العويران يدعو رومارينيو للانضمام إلى الشباب Icon سحب ركامية وأمطار وسيول على مرتفعات مكة والعاصمة المقدسة Icon تقويم التعليم توقع اتفاقية اعتماد 14 برنامجًا أكاديميًا لجامعة الملك سعود Icon قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار Icon رقمان قياسيان لـ محمد صلاح بعد فوز ليفربول ضد أستون فيلا Icon الصلاة على جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود Icon عمالة بلا تخصص تدير بناء المنازل والعقارات في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط جمال زادته أمطار الخير

قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار

الأحد ٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٤ مساءً
قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي تستقبل الزوار
المواطن - فريق التحرير

زار الشيخ ماجد بن إبراهيم آل إبراهيم ووزير الإعلام سابقًا تركي الشبانة، ومرافقوهم قصور وقلاع آل أبو نقطة المتحمي بطبب التاريخية.

وقال عضو مجلس الشورى السابق عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أبو نقطة عبر حسابه على منصة “إكس” إنه كان في استقبالهم مع سعيد بن سعود أبو نقطة المتحمي، والعميد عبدالوهاب بن سعود أبو نقطة وبعض أبناء الأسرة.

قد يهمّك أيضاً
طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

أول إنجاز لـ هاري كين مع بايرن ميونخ

أول إنجاز لـ هاري كين مع بايرن ميونخ

زيارة لكوخ السور

وأجروا زيارة إلى كوخ السور شمال القصور والقلاع من القرية والذي أبدع في تنفيذه نايف بن عامر المتحمي والذي كان في استقبالهم أيضًا.

وأشاد الخبير الاستراتيجي اللواء على آل هادي بهذه الزيارة والاستقبال الكريم من آل أبو نقطة، قائلًا “والنعم بالضيوف والمضيف وزيارة موفقة للمنطقة يستاهلون هذه الحفاوة وما شاء الله في الوقت المناسب كانت الزيارة أمطار وخير”.

وأضاف الذهبي “ونعم أبناء قبيلتي مكرمي الضيف.. قلاع جميلة وأثر تاريخي لأجدادي”.

جمال وتراثية قلاع آل أبو نقطة

وتعد قلاع آل أبو نقطة المتحمي، والمطلة على ضفاف وادي طبب، أحد أهم القلاع التاريخية والتراثية في منطقة عسير وتقع في طبب التاريخية العاصمة الأولى لمنطقة عسير.

وتتكون من 6 حصون وقصور مبنية من حجارة الجبال الصخرية، وهي متباينة الارتفاع بمساحة تقارب 4 آلاف متر، فيما تبرز جمالية نوافذها وحواف قصورها العليا باللون الأبيض المنسجم مع السحاب الذي يفاجئ الزوار من حين لآخر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا
غرائب

إيلون ماسك الصيني يصارع زوكربيرغ ويطرحه أرضًا

غرائب
سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير الهلال
الرياضة

سعر تذكرة حفل تقديم نيمار لـ جماهير...

الرياضة
مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع
صحة وطب‎

مخاطر ارتفاع الكوليسترول على حاسة السمع

صحة وطب‎
التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
آخر الاخبار

التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025

آخر الاخبار
واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا مبرر له
العالم

واشنطن: اتهام رئيس النيجر بـالخيانة العظمى لا...

العالم
3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة المدرسية
السعودية اليوم

3 نصائح للطلاب أثناء نزولهم من الحافلة...

السعودية اليوم
فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش
العالم

فيديو حادث الفاشينيستا الكويتية يفند ادعاءات التحرش

العالم
معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة
السعودية اليوم

معاقبة متقدمة حاولت تصوير أسئلة اختبار الزمالة

السعودية اليوم