قطار الحرمين: أصلحنا الخلل وسنعوض المتضررين

إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7%
أعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغّل لقطار الحرمين السريع) اليوم الأربعاء، إصلاح الخلل ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.
وأوضحت خدمة العملاء لقطار الحرمين في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس” ، أن تعطل بعض الرحلات، مساء أمس الثلاثاء، كان نتيجة لعطل تقني طارئ.
وقدّمت الشركة في بيانٍ توضيحي اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرة إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضررين، وفق الإجراءات المعتمدة.