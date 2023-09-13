قطار الحرمين: أصلحنا الخلل وسنعوض المتضررين

أعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغّل لقطار الحرمين السريع) اليوم الأربعاء، إصلاح الخلل ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.

وأوضحت خدمة العملاء لقطار الحرمين في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس” ، أن تعطل بعض الرحلات، مساء أمس الثلاثاء، كان نتيجة لعطل تقني طارئ.

وقدّمت الشركة في بيانٍ توضيحي اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرة إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضررين، وفق الإجراءات المعتمدة.