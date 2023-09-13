Icon

إنقاذ مريضة من نزيف حاد بالجهاز الهضمي في الباحة Icon 85 وظيفة بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon سقوط عشرات القتلى الجرحى بحريق مبنى سكني في فيتنام Icon السعودية تستضيف المؤتمر البلدي الخليجي العام المقبل Icon نحن أفضل مَن يتحدث عن قوتنا الناعمة.. مفهوم خاطئ Icon الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة بالسعودية Icon ارتفاع أرباح “سال” إلى 108.8 مليون ريال Icon تنفيذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك ظهر اليوم Icon الرقابة النووية والإشعاعية تعلن عن وظائف مالية وقانونية وتقنية Icon ارتفاع أرباح “الراشد للصناعة” إلى 10.5 مليون ريال بنسبة 34.7% Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعطلت بعض الرحلات أمس نتيجة لعطل تقني

قطار الحرمين: أصلحنا الخلل وسنعوض المتضررين

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٤ صباحاً
قطار الحرمين: أصلحنا الخلل وسنعوض المتضررين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة مشروع القطار السعودي الإسباني (المشغّل لقطار الحرمين السريع) اليوم الأربعاء، إصلاح الخلل ومعاودة انطلاق الرحلات تباعاً نحو وجهاتها النهائية.

وأوضحت خدمة العملاء لقطار الحرمين في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها بمنصة “إكس” ، أن تعطل بعض الرحلات، مساء أمس الثلاثاء، كان نتيجة لعطل تقني طارئ.

قد يهمّك أيضاً
السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد

السعودية تزدهر بمختلف ألوان الثقافة لتثري نمط حياة الفرد

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض

سبب واحد لحدوث زلزال قوته 10 درجات على كوكب الأرض

وقدّمت الشركة في بيانٍ توضيحي اعتذارها للركاب المتضررين كافة، مشيرة إلى أنها ستعوّض جميع الركاب المتضررين، وفق الإجراءات المعتمدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في شركة الغاز والتصنيع
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يكمل بيع حصته في...

السعودية اليوم
اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت بالهند
العالم

اكتشاف حالتي إصابة جديدة بفيروس نيباه المميت...

العالم
البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري
العالم

البرهان يحل قوات الدعم السريع بمرسوم دستوري

العالم
لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا
العالم

لعنة الحرائق والطقس السيء تجتاح أوروبا مجددًا

العالم
اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين العظيم
العالم

اعتقال شخصين استعانا بحفارة لهدم سور الصين...

العالم
تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول
الرياضة

تعادل أبها ضد الهلال إيجابيًا بالشوط الأول

الرياضة
ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية
حصاد اليوم

ترميم 61 منزلًا لأسر محتاجة بأيدٍ سعودية

حصاد اليوم
ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في زيارة خاصة
محمد بن سلمان

ولي العهد يصل إلى سلطنة عمان في...

محمد بن سلمان