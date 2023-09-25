قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه

ظهر مشهور التواصل الاجتماعي القطري خالد علي في مقطع فيديو يبدي إعجابه وانبهاره بتطور مدينة الرياض في زيارة يقوم بها إلى السعودية.

وقال الشاب القطري في الفيديو المتداول: إن المفاجئ أن المنظمين والمستقبلين سعوديين وليسوا أجانب، وهذا كله بفضل رؤية 2030، لافتًا إلى أن السعودية ستكون عالم أو كوكب ثاني وشيء خيال لا يتصوره أحد.

وتابع أن الرياض أو السعودية أصبحت ترند الخليج والوطن العربي كامل، وأضاف: يا أهل الرياض اقرأوا على رياضكم ما في شي ما سويتوه 24 ساعة يشتغلون الله يحفظكم.