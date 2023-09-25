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الرياض ستكون كوكبًا آخر

قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤١ مساءً
قطري منبهر بتطور الرياض في كل زيارة: ما في شي ما سويتوه
المواطن - فريق التحرير

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ظهر مشهور التواصل الاجتماعي القطري خالد علي في مقطع فيديو يبدي إعجابه وانبهاره بتطور مدينة الرياض في زيارة يقوم بها إلى السعودية.

وقال الشاب القطري في الفيديو المتداول: إن المفاجئ أن المنظمين والمستقبلين سعوديين وليسوا أجانب، وهذا كله بفضل رؤية 2030، لافتًا إلى أن السعودية ستكون عالم أو كوكب ثاني وشيء خيال لا يتصوره أحد.

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وتابع أن الرياض أو السعودية أصبحت ترند الخليج والوطن العربي كامل، وأضاف: يا أهل الرياض اقرأوا على رياضكم ما في شي ما سويتوه 24 ساعة يشتغلون الله يحفظكم.

 

 

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