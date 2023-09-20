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8.759 مليارات ريال إجمالي حجم طلبات الاكتتاب

قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
قفل طرح سبتمبر 2023 لبرنامج صكوك المملكة المحلية بـ2.451 مليار ريال
المواطن - واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2023م, ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليارات ريال، وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.

شريحتان

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

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خطة الاقتراض

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.

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