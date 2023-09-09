قمة العشرين.. مصافحة جماعية بين ولي العهد وبايدن ورئيس وزراء الهند

شهدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مصافحة جماعية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وتأتي المصافحة الجماعية على هامش مجموعة قمة العشرين تأكيدا على عمق العلاقات بين دول مجموعة قمة العشرين.

فيديو | على هامش قمة G20.. مصافحة جماعية بين #ولي_العهد والرئيس بايدن ورئيس وزراء الهند#ولي_العهد_في_قمة_العشرين#الإخبارية pic.twitter.com/Do35qI6e9W — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2023

انطلاق قمة مجموعة العشرين

هذا وانطلقت صباح اليوم السبت، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.

ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.

بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.

حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.