بروتوكول بين السعودية وأمريكا لتأسيس ممرات عبور خضراء عابرة للقارات قمة العشرين.. مصافحة جماعية بين ولي العهد وبايدن ورئيس وزراء الهند عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل بعدما تنبأ بزلزال المغرب السفارة السعودية في المغرب: جميع مواطنينا بخير ولي العهد: سنوقع اتفاقية ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا إنفاذ يسند 260 فرصة عقارية في 10 مناطق “الوطنية للإسكان” تُطلق مشاريع سكنية جديدة ونوعية بالفيديو.. مغاربة يروون لحظات الرعب والنجاة من الزلزال المدمر مشاهد لاهتزاز مئذنة جامع الكتبية التاريخي بعد زلزال المغرب المدمر برعاية ولي العهد.. وزارة الثقافة تُنظّم الحفل الختامي للجوائز الثقافية الوطنية
شهدت قمة مجموعة العشرين في نيودلهي مصافحة جماعية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وتأتي المصافحة الجماعية على هامش مجموعة قمة العشرين تأكيدا على عمق العلاقات بين دول مجموعة قمة العشرين.
فيديو | على هامش قمة G20..
مصافحة جماعية بين #ولي_العهد والرئيس بايدن ورئيس وزراء الهند#ولي_العهد_في_قمة_العشرين#الإخبارية pic.twitter.com/Do35qI6e9W
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 9, 2023
هذا وانطلقت صباح اليوم السبت، أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند.
ورأس وفد المملكة في القمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وفور وصول سمو ولي العهد إلى مقر انعقاد القمة كان في استقباله دولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.
بعد ذلك توجه قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة إلى القاعة الرئيسية للقمة، حيث بدأت أعمال القمة.
حضر القمة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.