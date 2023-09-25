قمم السودة تحول السعودية لوجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد

يساهم مشروع قمم السودة الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تنمية القطاع السياحي والترفيهي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية كما سيساهم في جعل المملكة وجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد.

إضافة نوعية

وسيُحدث مشروع قمم السودة إضافة نوعية للقطاع السياحي وإبراز الجانب الثقافي في المملكة العربية السعودية، وسيساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال سعودي بحلول 2033.

وسيوفر المشروع تجربة معيشية غير مسبوقة مع الحفاظ على البيئة الطبيعية، وبناء اقتصاد حديث جاذب للاستثمار المحلي والدولي.

مخطط قمم السودة

ويكشف المخطط العام لقمم السودة الستار عن وجهة جبلية فاخرة فوق أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، تتميز بالنمط المعماري الفريد، والمناظر الطبيعية التي تعكس تكيّف الإنسان مع الأرض من خلال المدرجات الزراعية، وتحتفي بالثراء الثقافي للسودة ورجال ألمع. تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والوحدات السكنية والقصور ذات الإطلالات الآسرة، والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية. تم تصميم المخطط العام وفق إطار بيئي مستدام، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.

كما سيساهم مشروع قمم السودة في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وسيضم المخطط 6 مناطق رئيسية تتمركز في مواقع مميزة بما يتوافق مع طبيعة وتضاريس منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع.