قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية

يهدف مشروع قمم السودة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى تطوير 2700 وحدة فندقية، و1336 وحدة سكنية، وأكثر من 30 نقطة جذب ترفيهية وسياحية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

مشروع قمم السودة

وتقع قمم السودة على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

الضيافة الفاخرة

وستقدم قمم السودة خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الأصيلة، ومجموعة واسعة من الأنشطة عالية الرفاهية، مما يسهم في دعم استراتيجية منطقة عسير وتحقيق أهدافها بجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية.

كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

3 مراحل

كما تم تخصيص أكثر من 3 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية في مناطق التطوير، وتوسعة طريق السودة (214).

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.