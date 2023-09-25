Icon

الإسعاف الجوي بالقصيم يباشر حادثي سير منفصلين ببريدة Icon قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية Icon وزيرة خارجية نيوزيلندا تغني أمام الأمم المتحدة Icon انفجار قوي يهز مصفاة غاز بندر عباس في إيران Icon الكشف عن حكام مباريات كأس الملك اليوم Icon الهلال يسعى لاستعادة بريقه ضد الجبلين Icon جارسيا في طريقه للرحيل عن نابولي Icon محمد بن سلمان يُطلق المخطط العام لمشروع قمم السودة Icon أبشر: استبدال لوحات المركبات بضغطة زر Icon إنتر ميلان يمنح إمبولي رقمًا سلبيًا تاريخيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية

قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
قمم السودة توفر 4036 وحدة فندقية وسكنية و30 نقطة جذب ترفيهية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يهدف مشروع قمم السودة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اليوم إلى تطوير 2700 وحدة فندقية، و1336 وحدة سكنية، وأكثر من 30 نقطة جذب ترفيهية وسياحية، و80 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.

مشروع قمم السودة

وتقع قمم السودة على مساحة كبيرة من الغابات والجبال التي تمتد لأكثر من 627 كم² مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها في منطقة المشروع التي تضم السودة وأجزاء من رجال ألمع، بما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

قد يهمّك أيضاً
وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء محمد بن سلمان يؤكد رؤى وطموح القيادة السعودية

نيوكاسل قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي

نيوكاسل قد يكون مهددًا بعقوبة من الاتحاد الأوروبي

 الضيافة الفاخرة

وستقدم قمم السودة خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الأصيلة، ومجموعة واسعة من الأنشطة عالية الرفاهية، مما يسهم في دعم استراتيجية منطقة عسير وتحقيق أهدافها بجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية.

كما سيعتمد المخطط العام في تصاميمه على الهوية العمرانية المحلية، حيث يضم 6 مناطق رئيسة تتمركز في مواقع مميزة، وهي: تَهْلَل، سَحَاب، سَبْرَة، جَرين، رجال، الصخرة الحمراء، تتنوع مرافقها بين الفنادق والمنتجعات الجبلية الفاخرة، والقصور والوحدات السكنية ذات الإطلالات الآسرة والمتاجر الفارهة، بالإضافة إلى نقاط الجذب الترفيهية والرياضية والثقافية.

3 مراحل

كما تم تخصيص أكثر من 3 مليار ريال سعودي لتطوير البنية التحتية في مناطق التطوير، وتوسعة طريق السودة (214).

ويتكون المخطط العام لقمم السودة من 3 مراحل رئيسة، ومن المتوقع أن تكتمل أولى مراحله في عام 2027، حيث تتضمن المرحلة الأولى تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة
السعودية اليوم

تنبيه لأولياء الأمور عند إيصال أبنائهم للمدرسة

السعودية اليوم
مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر
السعودية اليوم

مباني إمارات المناطق والقطاعات الأمنية تكتسي الأخضر

السعودية اليوم
افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر الباطن قريبًا
آخر الاخبار

افتتاح فرع لأكاديمية أكسفورد للطيران في حفر...

آخر الاخبار
تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق بتحديث كروم
تكنولوجيا

تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني يتعلق...

تكنولوجيا
iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023
تكنولوجيا

iPhone15Pro ينعش أسواق الهواتف المتراجعة في 2023

تكنولوجيا
طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم
تكنولوجيا

طريقة سهلة لإعادة شكل سناب شات القديم

تكنولوجيا
انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24 بـ 233.4 ريال
السوق

انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 24...

السوق
غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو
آخر الاخبار

غموض مصير رومارينيو قبل نهاية الميركاتو

آخر الاخبار