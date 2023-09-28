قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة

تسمم جماعي في زفاف بالعراق بعد كارثة القاعة ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض إيلون ماسك ينشر لحظة سرقة متجر هواتف آيفون 15 أمطار ورياح نشطة وتدنٍّ بالرؤية على المدينة المنورة ميتا تطلق نظارة الواقع المختلط كويست 3 اعتماد 18 مخططًا في الرياض خلال النصف الأول من 2023 مصير العروسين بحريق حفل الزفاف المأساوي في العراق جامعة نجران ضمن تصنيف التايمز للجامعات لأول مرة بتاريخها سيارات لوسيد ستنتشر حول العالم بختم صنع في السعودية نتائج قرعة دور الـ16 في كأس الملك
أصدرت القنصلية العامة السعودية لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.
أضافت القنصلية عبر حسابها في إكس: “أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس”.
وأوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.