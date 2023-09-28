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بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات

قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت القنصلية العامة السعودية لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.

أمطار غزيرة

أضافت القنصلية عبر حسابها في إكس: “أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس”.

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وأوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.

 

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