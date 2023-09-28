قنصلية السعودية لدى إسطنبول تنبه المواطنين من فيضانات محتملة

أصدرت القنصلية العامة السعودية لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.

أمطار غزيرة

أضافت القنصلية عبر حسابها في إكس: “أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس”.

وأوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.