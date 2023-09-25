كاراسكو يترك بصمة سريعة مع الشباب

خطف النجم البلجيكي يانيك كاراسكو الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليُساهم بشكل كبير في تحسن الأداء والنتائج مؤخرًا.

تألق كاراسكو مع الشباب

وانضم كاراسكو إلى صفوف الشباب في الميركاتو الصيفي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد ممتد لـ3 سنوات، ليُشارك ويصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة الليوث.

ونجح كاراسكو في ترك بصمته سريعًا مع الشباب، حيث شارك في مباراتين كأساسي بدوري روشن السعودي، ونجح في تسجيل هدف، وقدم تمريرة حاسمة، وقام بتسديدتين على المرمى بدقة 100%، ولديه 3 مراوغات ناجحة.

وساهم النجم البلجيكي في فوز الشباب ضد الفيحاء، حيث قدم تمريرة حاسمة سجل منهما رومان سايس الهدف الوحيد، ليستعيد الليوث توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، قبل أن يهز شباك الحزم في الجولة السابعة.

وواصل كاراسكو التألق مع الشباب، وقاده بالأمس للتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما سجل هدفين أمام الباطن في المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية وانتهت بفوز الليوث بنتيجة 2\1.

الشباب يستعد لمواجهة الهلال

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.