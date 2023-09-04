كاراسكو يصل السعودية والشباب يستعد للإعلان عن الصفقة

يستعد نادي الشباب، للإعلان رسميًا عن تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد، البلجيكي يانيك كاراسكو، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الصيفي الحالي.

كاراسكو في السعودية

ونشر خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، صورة من وصول كاراسكو إلى السعودية، مؤكدًا أن نادي الشباب يستعد للإعلان عن التعاقد معه بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار فابريزيو رومانو عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أنه تم توقيع كافة المستندات، واجتاز كاراسكو الفحص الطبي بنجاح، واتفق مع الشباب على توقيع عقد ممتد لـ3 مواسم حتى عام 2026.

ولفت خبير انتقالات اللاعبين، إلى أن نادي أتلتيكو مدريد سيحصل على مقابل مالي يصل إلى 15 مليون يورو، مشددًا في ختام حديثه على الانتهاء من كافة الاتفاقات التعاقدية بين الناديين.

وينتهي عقد اللاعب البلجيكي صاحب الـ29 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد في صيف عام 2024، ولكنه فضل الرحيل إلى الشباب، رغم اعتماد المدير الفني دييغو سيميوني عليه بشكل أساسي.

الشباب بدوري روشن

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي بشكل محبط، حيث تعادل أمام الأخدود وضمك بنتيجة 1\1، وخسر أمام الوحدة، النصر والخليج.