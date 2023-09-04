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توقع طقس العرب أن تشهد السعودية كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الغربية ومكة المكرمة.
ولفت طقس العرب، في منشور عبر منصة إكس، إلى أنه يتوقع أن تُلامس درجات الحرارة في مكة المكرمة 50 مئوية نهار بعد غد الأربعاء.
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.
وأشار التقرير إلى شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15- 42 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 12- 35 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجًا مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.