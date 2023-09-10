‏”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة

‏عقدت جمعية ⁧‫كرامة بمنطقة عسير “إكرام الموتى – العناية بالمقابر “‬⁩ اجتماع الجمعية العمومية، وقبل بدء الاجتماع الرئيس شاهد الأعضاء عرضاً لاستراتيجية الجمعية بعد التعديل عليها وإضافة بعض مستهدفات الجمعية وتوسعة أنشطتها لتكون شاملة لجميع خدمات إكرام الموتى ودعم ومساعدة ذويهم.

مناقشة عدد من المحاور

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المحاور الرئيسية وأقرت الجمعية العمومية رؤية ورسالة وأهداف جمعية “كرامه” بما يتوافق مع استرتيجيتها وتعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي؛ كما تم إطلاق الشعار والهوية الجديدة للجمعية.

إكرام الموتى والعناية بالمقابر

يذكر أن “جمعية كرامة بمنطقة عسير” والتي تقوم على إكرام الموتى والعناية بالمقابر هي أول جمعية على مستوى المملكة في هذا المجال؛ وتبعها العديد من الجمعيات التي تُعنى بذات النشاط، وتقدم خدماتها في إكرام الموتى منذ لحظة الوفاة وحتى إنهاء عمليات الدفن نيابة عن أسرة المتوفى، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات في هذا الجانب بالتعاون مع أمانة منطقة عسير وبلدياتها وبإشراف من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.