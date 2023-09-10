Icon

‏”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة Icon دور محوري كبير للسعودية على الصعيد الدولي.. قمة العشرين نموذجاً Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بكلية الحرم المكي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202.41 ريال Icon أمطار متفاوتة وبرد على مرتفعات 4 مناطق Icon قادة قمة العشرين: استخدام الأسلحة النووية بحرب أوكرانيا غير مقبول Icon اتفاق قمة العشرين برعاية ولي العهد سيلعب دورًا حاسمًا بالتجارة العالمية Icon جماهير الهلال تطلب معاقبة رونالدو Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر سبتمبر شاملًا الدعم الإضافي Icon هالاند : أتمنى لو أمتلك مهارة المراوغة مثل ميسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
الاجتماع ناقش عدداً من المحاور

‏”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ صباحاً
‏”كرامة” بعسير تعقد عموميتها وتطلق هويتها الجديدة
المواطن - حسن عسيري - أبها

مواضيع ذات علاقة

‏عقدت جمعية ⁧‫كرامة بمنطقة عسير “إكرام الموتى – العناية بالمقابر “‬⁩ اجتماع الجمعية العمومية، وقبل بدء الاجتماع الرئيس شاهد الأعضاء عرضاً لاستراتيجية الجمعية بعد التعديل عليها وإضافة بعض مستهدفات الجمعية وتوسعة أنشطتها لتكون شاملة لجميع خدمات إكرام الموتى ودعم ومساعدة ذويهم.

مناقشة عدد من المحاور

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المحاور الرئيسية وأقرت الجمعية العمومية رؤية ورسالة وأهداف جمعية “كرامه” بما يتوافق مع استرتيجيتها وتعليمات المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي؛ كما تم إطلاق الشعار والهوية الجديدة للجمعية.

قد يهمّك أيضاً
إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

إحباط تهريب 76 كجم قات في جازان

مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب

مشاهد لآثار الدمار الذي لحق بالطرق عقب زلزال المغرب

إكرام الموتى والعناية بالمقابر

يذكر أن “جمعية كرامة بمنطقة عسير” والتي تقوم على إكرام الموتى والعناية بالمقابر هي أول جمعية على مستوى المملكة في هذا المجال؛ وتبعها العديد من الجمعيات التي تُعنى بذات النشاط، وتقدم خدماتها في إكرام الموتى منذ لحظة الوفاة وحتى إنهاء عمليات الدفن نيابة عن أسرة المتوفى، إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات في هذا الجانب بالتعاون مع أمانة منطقة عسير وبلدياتها وبإشراف من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم
الرياضة

سانتو يسعى لتعزيز صدارة الاتحاد اليوم

الرياضة
ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 487 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم
رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ ويُطلعه على برنامج “فاجتبوه لعلكم تفلحون”
حصاد اليوم

رئيس الأمر بالمعروف في الدوادمي يزور المحافظ...

حصاد اليوم
هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد الثنيان؟
آخر الاخبار

هل صفقة تمبكتي سبب حل إدارة خالد...

آخر الاخبار
مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد الأكل
العالم

مطعم صيني يغسل شعر زبائنه بالشامبو بعد...

العالم
لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل نيمار
الرياضة

لقطات من توافد جماهير الهلال لـ حفل...

الرياضة
الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات وعدم الترخيص
السعودية اليوم

الغذاء والدواء تغلق 31 منشأة بسبب المخالفات...

السعودية اليوم
مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل
السعودية اليوم

مسلسل دعم القطاع العقاري السعودي مستمر ومتواصل

السعودية اليوم