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بعد وفاة أكثر من ألف شخص بالزلزال

كريستيانو رونالدو: دعواتي لأهل المغرب

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٣ مساءً
كريستيانو رونالدو: دعواتي لأهل المغرب
المواطن - فريق التحرير

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واصل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، دعمه لأسر ضحايا زلزال المغرب الذي ضرب البلاد مؤخرًا

كريستيانو رونالدو يواصل الدعم

ونشر كريستيانو رونالدو، صورة علم المغرب، عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، ووجه رسالة لأهل المغرب بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، يوم الجمعة الماضي.

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وعلق كريستيانو رونالدو، قائلًا: “خالص التعازي لجميع العائلات والأصدقاء الذين فقدوا أشخاصًا في زلزال المغرب، أرسل حبي ودعواتي لجميع أهل المغرب في هذا الوقت الصعب للغاية”.

وأكدت تقارير أن رونالدو سارع للمساهمة في أعمال الإنقاذ حاليًا في المغرب، وأمر بتحويل فندقه الواقع على مشارف مدينة مراكش إلى ملجأ لمتضرري الزلزال، والذي تسبب في وفاة أكثر من ألف شخص وإصابة المئات.

كريستيانو رونالدو
رسالة رونالدو

منتخب البرتغال يستعد لمواجهة لوكسمبورغ

على الجانب الآخر، يستعد رونالدو للمشاركة مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضد لوكسمبورغ، مساء يوم غد الاثنين، ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

منتخب البرتغال
لاعبو البرتغال – المصدر @selecaoportugal

وقبل المباراة المقبلة، يحتل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في تصفيات كأس الأمم الأوروبية بـ15 نقطة، فيما يقع لوكسمبورغ في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.

منتخب البرتغال ضد سلوفاكيا - برونو فيرنانديز

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