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بعد تألقه مع النصر هذا الموسم

كريستيانو رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

الجمعة ١ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٢ مساءً
كريستيانو رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، قبل قليل، عن قائمة المنتخب البرتغالي لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، ويتقدمها نجم النصر، كريستيانو رونالدو.

تألق كريستيانو رونالدو

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر حيث قاده لحصد لقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” للمرة الأولى في تاريخه، وتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس.

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ويُعد كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @AlNassrFC

أوتافيو ونيفيز في القائمة

ولا يُعد رونالدو اللاعب الوحيد من دوري روشن السعودي الذي تواجد في قائمة المنتخب البرتغالي، حيث شهدت تواجد زميله أوتافيو، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

قائمة البرتغال بالتصفيات

وجاءت قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دييجو كوستا، خوسي سا، روي باتريسيو، أنطونيو سيلفا، ديوجو دالوت، إيناسيو، جواو كانسيلو، نيسلون سيميدو، جوريرو، روبن دياز وتوتي جوميس.

وضمت قائمة المنتخب البرتغالي في الوسط والهجوم، كلًا من؛ جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، أوتافيو، فيتينيا، برناردو سيلفا، ريكاردو هورتا، رافائيل لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو، راموس وديوغو جوتا.

منتخب البرتغال
قائمة منتخب البرتغال – المصدر @selecaoportugal

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