كريستيانو رونالدو يتقدم قائمة البرتغال لتصفيات يورو 2024

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أعلن المدير الفني الإسباني روبرتو مارتينيز، قبل قليل، عن قائمة المنتخب البرتغالي لمباراتي سلوفاكيا ولوكسمبورغ في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024″، ويتقدمها نجم النصر، كريستيانو رونالدو.
ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع النصر حيث قاده لحصد لقب البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية” للمرة الأولى في تاريخه، وتوج بجائزة أفضل لاعب في دوري روشن السعودي لشهر أغسطس.
ويُعد كريستيانو رونالدو صاحب الـ38 عامًا، هو الأكثر مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري روشن السعودي، بعدما ساهم في إحراز 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين.
ولا يُعد رونالدو اللاعب الوحيد من دوري روشن السعودي الذي تواجد في قائمة المنتخب البرتغالي، حيث شهدت تواجد زميله أوتافيو، ونجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، روبن نيفيز.
وجاءت قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كالتالي؛ دييجو كوستا، خوسي سا، روي باتريسيو، أنطونيو سيلفا، ديوجو دالوت، إيناسيو، جواو كانسيلو، نيسلون سيميدو، جوريرو، روبن دياز وتوتي جوميس.
وضمت قائمة المنتخب البرتغالي في الوسط والهجوم، كلًا من؛ جواو بالينيا، روبن نيفيز، برونو فرنانديز، أوتافيو، فيتينيا، برناردو سيلفا، ريكاردو هورتا، رافائيل لياو، جواو فيليكس، كريستيانو رونالدو، بيدرو نيتو، راموس وديوغو جوتا.