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خلال مباراة النصر ضد الأهلي

كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار

الأربعاء ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٤ مساءً
كريستيانو رونالدو يسعى لمواصلة تألقه أمام الكبار
المواطن - فريق التحرير

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يأمل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة التألق أمام الكبار، وقيادة العالمي لتحقيق الفوز في مباراة النصر ضد الأهلي، والتقدم بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة النصر ضد الأهلي

ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد الأهلي، عند الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات جولة نحلم ونحقق “السابعة” من دوري روشن السعودي.

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لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

كريستيانو رونالدو أمام الكبار

ويُقدم كريستيانو رونالدو مستوى مميزًا مع العالمي هذا الموسم، ويطمح لمواصلة التألق خلال مباراة النصر ضد الأهلي، خاصة أنها المواجهة الأولى له أمام الراقي، حيث كان يلعب الفريق في دوري يلو بالموسم الماضي.

وخاض رونالدو أكثر من مباراة مع النصر أمام الكبار، ولكنه لم ينجح في ترك بصمته في البداية، حيث واجه الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يناير الماضي، وخسر العالمي بنتيجة 3\1.

أحمد حجازي ورونالدو
رونالدو – المصدر @ittihad

وتقابل النصر والاتحاد في الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي بالموسم الماضي، ولم ينجح كريستيانو رونالدو في ترك بصمته، وخسر فريقه بهدف، قبل أن يخسر العالمي ضد الهلال بثنائية نظيفة في الجولة الـ25.

وانتفض كريستيانو رونالدو في مواجهات الكبار بعد ذلك، وسجل هدفًا ضد الشباب، ليُساهم في فوز النصر بـ3\2 في الجولة الـ28، وواصل تألقه أمام الليوث في دوري روشن هذا الموسم، وأحرز هدفين وصنع آخر في فوز العالمي بـ4\0.

وشارك كريستيانو رونالدو كبديل مع النصر ضد الشباب في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ثنائية في شباك الهلال بالمواجهة النهائية، ليقود العالمي لحصد اللقب.

رونالدو هداف البطولة العربية
كريستيانو – المصدر @GoalSA

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