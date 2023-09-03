كريستيانو رونالدو يُنافس حمدالله وفيرمينو على جائزة آسيوية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في غرب القارة لشهر أغسطس، وجاء نجم فريق النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة.

آلية اختيار اللاعبين

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، إلى أنه تم اختيار أهم اللاعبين الذين برزوا مع أنديتهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غرب آسيا خلال شهر أغسطس الماضي.

ويتم اختيار اللاعبين بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، وأهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

المرشحون لجائزة الأفضل

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن اللاعبين المرشحين للجائزة، وشهدت تواجد 3 لاعبين من دوري روشن السعودي، وهم؛ كريستيانو رونالدو، ونجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله، ونجم الأهلي، البرازيلي روبرتو فيرمينو.

كما يتواجد كل من؛ يوسف نياكاتي “بني ياس الإماراتي”، ياسين براهيمي “الغرافة القطري”، أنس العوضات “الوحدات الأردني”، حمزة عيسى “ثقافي طولكرم الفلسطيني”، والحاج مالك “الأنصار اللبناني”.

ويستمر التصويت على موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حتى الثامنة مساء يوم الخميس المقبل، ويتصدر كريستيانو رونالدو اختيارات الجماهير حتى الآن.