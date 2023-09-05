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بعد الظهور به في قرعة المونديال

كريم بنزيما: الزي السعودي جميل

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥١ مساءً
كريم بنزيما: الزي السعودي جميل
المواطن - فريق التحرير

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أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بارتداء الزي السعودي، بعد الظهور به في قرعة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما معجب بالزي السعودي

وعلق كريم بنزيما على ظهوره بالزي السعودي خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، قائلًا: “الزي السعودي جميل جدًا وراق”.

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ولاقى ظهور كريم بنزيما بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير على منصة “إكس”، وأشادوا بحرصه على ارتدائه خلال الفترة الماضية، حيث سبق وظهر به مؤخرًا.

ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

كريم بنزيما
بنزيما بالزي السعودي – المصدر @sport_ekh

قرعة كأس العالم للأندية

وأُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023، وجاءت النتائج كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

ويلعب الفائز من المباراة الافتتاحية مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

كأس العالم للأندية في السعودية
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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