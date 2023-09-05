كريم بنزيما: الزي السعودي جميل

أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما عن سعادته بارتداء الزي السعودي، بعد الظهور به في قرعة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما معجب بالزي السعودي

وعلق كريم بنزيما على ظهوره بالزي السعودي خلال تصريحاته لـ”الإخبارية”، قائلًا: “الزي السعودي جميل جدًا وراق”.

ولاقى ظهور كريم بنزيما بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير على منصة “إكس”، وأشادوا بحرصه على ارتدائه خلال الفترة الماضية، حيث سبق وظهر به مؤخرًا.

ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

قرعة كأس العالم للأندية

وأُقيمت قرعة كأس العالم للأندية 2023، وجاءت النتائج كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويلعب الفائز من المباراة الافتتاحية مع الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.