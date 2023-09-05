كريم بنزيما: لا أعد الجماهير بشيء وسنُقدم الأفضل

شدد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما على قوة منافسات كأس العالم للأندية، متمنيًا دعم الجماهير خلال مباريات البطولة.

كريم بنزيما يؤكد قوة البطولة

وتحدث كريم بنزيما بعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، قائلًا: “لا أعد الجماهير الاتحادية بأي شيء؛ سنحاول أن نُقدم الأفضل بالنسبة لنا، وننتظر أن يساندونا في مباريات البطولة التي ستقام في جدة”.

وواصل كريم بنزيما تصريحاته لقناة SSC، قائلًا: “بطولة كأس العالم للأندية مسابقة قوية؛ والأندية المشاركة لديها أسماء كبيرة، نأمل أن نقدم نفسنا بشكل جيد، ونصل لأبعد مدى، خاصة الاتحاد لديه عناصر جيدة”.

وكان كريم بنزيما قد حضر حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، مرتديًا الزي السعودي، وسط تفاعل كبير من الجماهير عبر منصة “إكس”، التي أعربت عن سعادتها باندماجه مع الأجواء سريعًا.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.