كريم بنزيما: متحمسون لمواجهة أجمك غدًا

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره أجمك الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

كريم بنزيما يؤكد جاهزية الاتحاد

وقال كريم بنزيما: “دوري أبطال آسيا بطولة مهمة جدًا بلا شك، مواجهة أجمك الأوزبكي ستكون قوية والبداية مهمة، متحمسون للمواجهة، لدينا لاعبون رائعون ومجموعة قوية ومتماسكة”.

وتابع كريم بنزيما تصريحاته قائلًا: “كرة القدم مختلفة ولكن ما أقدمه في الملعب لا يختلف ألعب لمساعدة الفريق والفوز بالمباريات وتقديم أفضل أداء في كل مواجهة من خلال التسجيل والصناعة”.

وواصل كريم بنزيما تصريحاته في المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي قائلًا: “ما قمت به مع ريال مدريد ماضٍ وانتهى الأهم حاليًا هو الحاضر وأشكر الاتحاد على إتاحة الفرصة لي”.

مباراة الاتحاد ضد أجمك

وتُقام مباراة الاتحاد ضد أجمك الأوزبكي، عند الساعة السابعة مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأسفرت قرعة النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا عن تواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الثالثة، التي تضم كلاً من؛ سباهان أصفهان الإيراني، القوة الجوية العراقي وأجمك الأوزبكي.