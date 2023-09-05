كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي

تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بالزي السعودي خلال حضوره حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما بالزي السعودي

ولاقى ظهور كريم بنزيما بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير على منصة “إكس”، وأشادوا بحرصه على ارتداءه خلال الفترة الماضية، حيث سبق وظهر به مؤخرًا.

ونشر حسن الناقور صورة النجم الفرنسي، وعلق قائلًا: “رائع حضور كريم بنزيما في قرعة كأس العالم للأندية بالثوب السعودي رسائل كثيرة للعالم”.

ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.