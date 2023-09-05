كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023 إنفانتينو: بدأنا مرحلة استضافة السعودية للبطولات الكبرى نمو سجلات الفنون والترفيه في عسير 69 % صندوق التنمية الزراعية يطلق منتج تمويل المزارع الريفية المرئي والمسموع: فعلوا الرقابة الأبوية في الأجهزة الإعلامية ومنصات الألعاب ياسر المسحل: نأمل تقديم نسخة استثنائية من مونديال الأندية الصين تعرض الوساطة لحل أزمة النيجر إنقاذ حياة مقيم تعرض لكسر الجمجمة ونزيف بالدماغ جامعة الإمام عبدالرحمن تدشن وتحدّث نظام مراسلات بلس مايكروسوفت تتخلص من برنامج “ووردباد” نهائياً
تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بالزي السعودي خلال حضوره حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023.
ولاقى ظهور كريم بنزيما بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير على منصة “إكس”، وأشادوا بحرصه على ارتداءه خلال الفترة الماضية، حيث سبق وظهر به مؤخرًا.
ونشر حسن الناقور صورة النجم الفرنسي، وعلق قائلًا: “رائع حضور كريم بنزيما في قرعة كأس العالم للأندية بالثوب السعودي رسائل كثيرة للعالم”.
ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.
وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.
ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.
ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.
🟠 وصول الأسطورة ( كريم بنزيما ) مرتدياً “ الثوب السعودي “ لـ قرعة #كاس_العالم_للاندية ويجلس بجانب جيل #الاتحاد الذهبي “ احمد جميل و محمد نور “ pic.twitter.com/pjndCn5pEe
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) September 5, 2023