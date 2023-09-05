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سيبدأ الاتحاد مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي

كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي

الثلاثاء ٥ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
كريم بنزيما يحضر قرعة كأس العالم للأندية بالزي السعودي
المواطن - فريق التحرير

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تواجد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما بالزي السعودي خلال حضوره حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما بالزي السعودي

ولاقى ظهور كريم بنزيما بالزي السعودي في حفل قرعة كأس العالم للأندية 2023، تفاعلًا كبيرًا بين الجماهير على منصة “إكس”، وأشادوا بحرصه على ارتداءه خلال الفترة الماضية، حيث سبق وظهر به مؤخرًا.

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كريم بنزيما
بنزيما بالزي السعودي – المصدر @sport_ekh

ونشر حسن الناقور صورة النجم الفرنسي، وعلق قائلًا: “رائع حضور كريم بنزيما في قرعة كأس العالم للأندية بالثوب السعودي رسائل كثيرة للعالم”.

ويستعد كريم بنزيما للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية؛ والتي ستُقام منافساتها في السعودية خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

كريم بنزيما
بنزيما بالكرة الذهبية – المصدر @ittihad

قرعة كأس العالم للأندية

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023، كالتالي؛ الاتحاد بطل دوري روشن السعودي سيُلاقي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في المباراة الافتتاحية، يوم 12 ديسمبر، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويُلاقي الفائز من المباراة الافتتاحية، الأهلي المصري بطل دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني، فيما يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع نظيره كلوب ليون المكسيكي.

ووفقًا لقرعة كأس العالم للأندية 2023، فإن مواجهات الدور نصف النهائي، كالتالي؛ الفائز من مواجهة الأهلي والمتأهل من المباراة الافتتاحية أمام المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس، ويلعب مانشستر سيتي ضد الفائز من لقاء أوراوا وليون.

قرعة كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

 

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