كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم

جذبت مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين أنظار العالم، نظرًا لمشاركة كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين في الكلاسيكو.

الهلال يفوز بكلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بالكلاسيكو إلى فوز بنتيجة 4\3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي الذي سيخوض لقاء الجولة الخامسة اليوم.

الصحف العالمية تتفاعل مع الكلاسيكو

وحظيت مباراة الاتحاد والهلال بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، وقامت أكثر من صحيفة عالمية ببث كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها “ماركا”، التي تفاعلت مع هدف كريم بنزيما بالكعب، وأكدت أن الأزرق حقق عودة تاريخية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مباراة الاتحاد والهلال مواجهة بين اثنين من كبار الفرق السعودية، وأشادت بمستوى العميد بقيادة كريم بنزيما الذي شارك كأساسي، مشيرة إلى أن الأزرق الذي يضم في صفوفه نيمار أدى مباراة مذهلة.

ووصفت “ماركا” كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بـ”المباراة المجنونة”، بعدما تقدم الاتحاد أكثر من مباراة، وكان قريبًا من الفوز بنتيجة 3\1، إلا أن الوافد الجديد ألكسندر ميتروفيتش، منحه التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري الذي هز شباك الأرجنتين في المونديال؛ هدف الفوز.

ونال هدف كريم بنزيما بالكعب في مرمى المغربي ياسين بونو تفاعلًا كبيرًا من الجماهير والإعلام الأجنبي، ووصفوه بـ”الرائع والاستثنائي”، وأكد حساب “كانال فوت” عبر منصة “إكس”، أن النجم الفرنسي أحرز هدفًا ساحرًا.

وأشادت وسائل الإعلام العالمية بالمستوى المميز الذي قدمه ميتروفيتش، وتسجيله لهاتريك في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، ليُحرز الثلاثية الأولى له في مباراة واحدة بعد 65 دقيقة فقط، وكتب حساب “آر إس كي”: “ماذا يصنع ميتروفيتش في السعودية؟”