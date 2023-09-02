Icon

تحذير.. جرعة المكملات الزائدة قد تزيد نمو السرطان Icon بـ900 منتج إعلامي.. “تعليم الرياض” يصدر التقرير الإعلامي التفاعلي لانطلاقة العام الدراسي Icon كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام Icon موعد مباراة تشيلسي ضد نوتينجهام فورست Icon كيف تمنع ميتا من استخدام معلوماتك الشخصية؟ Icon جواو كانسيلو: برشلونة كان دائمًا نادي أحلامي Icon عبدالصمد الزلزولي يُغادر برشلونة رسميًا Icon ضبط 15351 مخالفاً بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف Icon ماسك يتيح مكالمات الفيديو والصوت على منصة إكس قريبًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
شهد فوز الهلال ضد الاتحاد برباعية

كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم

السبت ٢ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٥ مساءً
كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين حديث العالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جذبت مباراة الاتحاد والهلال في الدوري السعودي للمحترفين أنظار العالم، نظرًا لمشاركة كوكبة من أبرز نجوم كرة القدم العالميين في الكلاسيكو.

الهلال يفوز بكلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين

ولعب الاتحاد ضد الهلال بالأمس على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، ونجح الزعيم في تحويل تأخره بالكلاسيكو إلى فوز بنتيجة 4\3.

قد يهمّك أيضاً
ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم

ردة فعل الألمان عند رؤية سيارة سعودية في بلادهم

الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم

الأرصاد: أمطار ورياح في الرياض اليوم

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 13 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 12 نقطة، بالتساوي مع الأهلي الذي سيخوض لقاء الجولة الخامسة اليوم.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الصحف العالمية تتفاعل مع الكلاسيكو

وحظيت مباراة الاتحاد والهلال بمتابعة كبيرة من وسائل الإعلام العالمية، وقامت أكثر من صحيفة عالمية ببث كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، وفي مقدمتها “ماركا”، التي تفاعلت مع هدف كريم بنزيما بالكعب، وأكدت أن الأزرق حقق عودة تاريخية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مباراة الاتحاد والهلال مواجهة بين اثنين من كبار الفرق السعودية، وأشادت بمستوى العميد بقيادة كريم بنزيما الذي شارك كأساسي، مشيرة إلى أن الأزرق الذي يضم في صفوفه نيمار أدى مباراة مذهلة.

كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الهلال – المصدر @SPL

ووصفت “ماركا” كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين بـ”المباراة المجنونة”، بعدما تقدم الاتحاد أكثر من مباراة، وكان قريبًا من الفوز بنتيجة 3\1، إلا أن الوافد الجديد ألكسندر ميتروفيتش، منحه التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري الذي هز شباك الأرجنتين في المونديال؛ هدف الفوز.

ونال هدف كريم بنزيما بالكعب في مرمى المغربي ياسين بونو تفاعلًا كبيرًا من الجماهير والإعلام الأجنبي، ووصفوه بـ”الرائع والاستثنائي”، وأكد حساب “كانال فوت” عبر منصة “إكس”، أن النجم الفرنسي أحرز هدفًا ساحرًا.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @SPL

وأشادت وسائل الإعلام العالمية بالمستوى المميز الذي قدمه ميتروفيتش، وتسجيله لهاتريك في كلاسيكو الدوري السعودي للمحترفين، ليُحرز الثلاثية الأولى له في مباراة واحدة بعد 65 دقيقة فقط، وكتب حساب “آر إس كي”: “ماذا يصنع ميتروفيتش في السعودية؟”

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @SPL

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر أغسطس
آخر الاخبار

نونو سانتو وغروهي والعييري الأفضل في شهر...

آخر الاخبار
توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى مساء الغد
السعودية اليوم

توقعات برياح وأتربة على المدينة المنورة حتى...

السعودية اليوم
جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام القادمة
الرياضة

جيسوس: نيمار لن يشارك مع الهلال بالأيام...

الرياضة
25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان
السوق

25 مليون ريال انخفاض أرباح شركة بوان

السوق
6 أعراض تؤكد فشل القلب
صحة وطب‎

6 أعراض تؤكد فشل القلب

صحة وطب‎
تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير استياء المستهلكين
السعودية اليوم

تخزين السيارات بالوكالات وبيعها بسعر باهظ يثير...

السعودية اليوم
ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس
الرياضة

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد مباريات الخميس

الرياضة
إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع
الرياضة

إنريكي: نيمار لاعب عالمي ورحيله مفيد للجميع

الرياضة