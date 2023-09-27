إنذار أحمر لـ مكة وعسير: أمطار وصواعق رعدية كليات عنيزة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة انطلاق فعاليات يوم السياحة العالمي بالرياض وظائف شاغرة بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجميعة يطرح 8 فرص لتطوير الإعلام ..أبرزها إعادة النظر في إستراتيجية مركز التواصل قصة نجاح عظمى.. السعودية ارتقت لمكانة جديدة وغير مسبوقة اليوم.. انطلاق معرض خطوة للتوظيف في الرياض تحسن طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع وظائف شاغرة بـ شركة الغاز والتصنيع الأهلية “غازكو” طرح لوحات مميزة اليوم و4 خطوات للتسجيل
أعلنت كليات عنيزة توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.
– الهندسة الكهربائية.
– التصميم الداخلي.
– العمارة والتخطيط.
– الأمن السيبراني.
– هندسة الطاقة المتجددة.
– علوم البيانات.
– الهندسة المدنية.
– الذكاء الاصطناعي.
التفاصيل:
اضغط هنا
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.
– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):
[email protected]