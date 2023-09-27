كليات عنيزة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

أعلنت كليات عنيزة توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.