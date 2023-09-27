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في كلية الهندسة وتقنية المعلومات

كليات عنيزة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
كليات عنيزة تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت كليات عنيزة توفر وظائف أكاديمية (رجال / نساء) في كلية الهندسة وتقنية المعلومات، بدرجة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.

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التخصصات المطلوبة:

– الهندسة الكهربائية.
– التصميم الداخلي.
– العمارة والتخطيط.
– الأمن السيبراني.
– هندسة الطاقة المتجددة.
– علوم البيانات.
– الهندسة المدنية.
– الذكاء الاصطناعي.

التفاصيل:
اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى التخصص في عنوان البريد):
[email protected]

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/03/12هـ الموافق 2023/09/27م.

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