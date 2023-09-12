كماليات الحياة طريق الإنسان للرّاحة والكسل

تهدف التكنولوجيا إلى تسهيل حياة الإنسان والحفاظ على طاقته وراحته، من خلال زيادة الاختراعات في المجالات العملية والمهام اليومية، لكن الوجه الآخر للتكنولوجيا الترفيهية يكمن في الكسل.

وفي هذا السياق انتشر مقطع فيديو لجهاز غريب يقوم بتقشير البذور يفرز ثمرتها عن قشرتها بدلًا من تقشيرها بالفم.

وعلق الدكتور عبد الرحمن العشماوي على الآلة بتغريدة في حسابه بمنصة إكس قال فيها: عقول تفكر وعقول تصنع وعقول تبيع وعقول تستهلك، والنتيجة لُهاثٌ محموم في كماليات الحياة، وتعويد الإنسان على الدَّعة والرّاحة والكسلِ والخمول.

وكتب إبراهيم عسيري في تعليقه: والله أنا أشوف المتعة في تكسيرها بالأسنان منها متعة ومنها ممكن فائدة طبية لتقوية الأسنان، بينما علقت همس: صدقت الله يكفينا شر الكسل.

التكنولوجيا والكسل

التكنولوجيا كما يؤكد كثيرون سلاح ذو حدين، يستطيع الفرد استخدامها في ما هو إيجابي، بدعم الإبداع الفكري، فتكون انطلاقة لتنمية قدراته ومهاراته، وتوجيهها في ما ينفعه وينفع مجتمعه.

وعندما يسيء الإنسان استخدام التكنولوجيا، فهو يدخل في الجانب السلبي الذي يدعم الكسل كجلوسه أمام شاشة التلفاز لفترة طويلة دون حراك، والجلوس أمام شاشة الكمبيوتر للعب والتسلية دون فائدة مرجوة، الأمر الذي أدى إلى ظهور وتفشي أمراض متعددة، كالسكري والقلب والضغط وضعف النظر والسرطان.

دوافع كثيرة للكسل

وقد بينت دراسة أمريكية حديثة أن في عالمنا المعاصر دوافع كثيرة تجعل الأشخاص يقضون معظم وقتهم جالسين دون القيام بحركات جسدية. فمنذ اختراع التلفزيون بدأ الناس يمضون أوقات طويلة، جالسين لمشاهدته. ومع تطور التكنولوجيا وبروز عالم الإنترنت زادت ساعات جلوسهم، وأن الزيارات والحركة قلت بعد اختراع الهواتف الخلوية وإمكانية إرسال رسائل عبرها لمعرفة أخبار الآخرين.