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سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع

كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
كنز أثري جديد في مصر يبوح بسر غير مسبوق
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السلطات المصرية عن اكتشاف كنز أثري جديد يتمثل ولأول مرة في سلسلة من المخازن داخل هرم الملك ساحورع في أبو صير، ضمن منطقة آثار سقارة بالجيزة جنوبي القاهرة.

فيما أكد متخصص أن هذا الكشف يوضح أسرار عمارة الأهرامات في مصر القديمة.

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اكتشاف كنز أثري

الكنز توصلت له البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة من جامعة فورتسبورغ برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد والعاملة بمنطقة أبو صير.

وقال رئيس البعثة الدكتور محمد إسماعيل خالد إن عدد المخازن المكتشفة بلغ نحو ثمانية مخازن، وعلى الرغم من تضرر الأجزاء الشمالية والجنوبية من منطقة المخازن بشدة وخاصة السقف والأرضية، إلا أنه لا يزال من الممكن رؤية بقايا الجدران الأصلية وأجزاء من الأرضية.

اكتشاف الركن الشمالي الشرقي

وتم ترميم المخازن المكتشفة وتوثيقها توثيقا أثريًا دقيقًا، الأمر الذي ساهم في فهم التصميم الداخلي لهرم الملك ساحورع بشكل كبير.

ونجح فريق العمل كذلك في الكشف عن الأبعاد الأصلية والتصميم الأصلي للغرفة الأمامية لحجرة الدفن الخاصة بالملك ساحورع، والتي تعرضت لأضرار مع مرور الوقت حيث عانى الجدار الشرقي لها من أضرار بالغة.

ولم يكن بالإمكان اكتشاف سوى الركن الشمالي الشرقي و0.30 متر من الجدار الشرقي، إلا أن البعثة قامت ببناء جدران داعمة جديدة بدلا من الجدران المهدمة.

 

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