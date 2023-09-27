وقال مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة كيم سونغ أمام الجمعية العامة التابعة للهيئة الدولية أمس الثلاثاء: إن نهج الولايات المتحدة على مدى العام الماضي دفع شبه الجزيرة لتصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر.

وجاءت تصريحاته في اليوم ذاته الذي حذّر فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من سباق جديد على التسلح النووي.

خطر اندلاع حرب نووية

كما ندد كيم سونغ بتحركات كوريا الجنوبية في ظل رئاسة يون سوك يول المحافظ الذي عمل على تعزيز التعاون مع واشنطن واليابان.

وقال في خطابه أمام الجمعية العامة: “نظرًا إلى سياستها المتملقة والمهينة القائمة على الاعتماد على قوى خارجية، فإن شبه الجزيرة الكورية على بعد خطوة عن خطر اندلاع حرب نووية الوشيك”.

ضربة نووية استباقية

وأشار إلى تشكيل المجموعة الاستشارية النووية مؤخرًا والتي تأمل الولايات المتحدة من خلالها بتحقيق تكامل أفضل بين إمكانياتها النووية وقوات كوريا الجنوبية التقليدية، فيما يكثّف البلدان الحليفان مشاركة المعلومات والتخطيط للحالات الطارئة.

لفت كيم إلى أن المجموعة ملتزمة بتخطيط وتفعيل وتنفيذ ضربة نووية استباقية ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

سلسلة اختبارات صاروخية

وأضاف أن “الولايات المتحدة تنتقل حاليًّا إلى المرحلة العملية من تحقيق هدفها الخبيث المتمثل بإثارة حرب نووية عبر الإرسال المتكرر لغواصات نووية إستراتيجية وقاذفات نووية إستراتيجية تحمل أسلحة نووية إلى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها لأول مرة منذ عقود”.

وقوبلت سلسلة اختبارات صاروخية نفّذتها كوريا الشمالية بإدانات من الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية.

الحوار مع كوريا الشمالية

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا بأنها منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية من دون شروط مسبقة، لكن بيونغ يانغ لم تبد أي اهتمام بعقد محادثات على مستوى فرق العمل.

من جهته، عقد دونالد ترامب، سلف بايدن، ثلاثة اجتماعات شخصية تاريخية مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ونجح في خفض مستوى التوتر لكن من دون أن تتمخض أي اللقاءات عن اتفاق دائم.