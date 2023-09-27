وقال كوريا الشمالية: إنها قررت طرد جندي أمريكي اجتاز الحدود إلى البلاد عبر السياج الحدودي المدجج بالسلاح بين الكوريتين في يوليو الماضي.

وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن السلطات في كوريا الشمالية انتهت من استجواب الجندي ترافيس كينغ.

دخل سرًّا

وأضافت الوكالة أن الجندي أقر بدخول أراضي كوريا الشمالية بشكل غير قانوني؛ لأنه عانى من شعور سيئ بسبب سوء المعاملة اللا إنسانية والتمييز العنصري داخل الجيش الأمريكي.

وكان كينغ قد ركض إلى داخل كوريا الشمالية في يوليو الماضي، أثناء قيامه بجولة في الجانب الجنوبي من قرية ديسونغ دونغ، أو قرية الهدنة كما تعرف، بين الكوريتين.

أزمة دبلوماسية جديدة

كان الجندي ترافيس كينغ قد انطلق إلى داخل حدود كوريا الشمالية في 18 يوليو أثناء قيامه بجولة في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود؛ مما أدى إلى نشوب أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية المسلحة نوويًّا.

انضم كينغ إلى الجيش الأمريكي في يناير 2021، وكان يخدم ضمن قوة في كوريا الجنوبية في سياق الالتزام الأمني الأمريكي المستمر منذ عقود تجاه ذلك البلد.

سبب العبور لكوريا الشمالية

وفق كريستين ورموت وزيرة الجيش الأمريكي، فإنه لم يتضح بعد سبب عبور كينغ للحدود متجهًا نحو كوريا الشمالية، لكنها أشارت إلى أنه ربما كان قلقًا على الأرجح من مواجهة مزيد من الإجراءات التأديبية من الجيش عند عودته إلى الولايات المتحدة.

رموت أكدت أنه لا معلومات لديها تثبت أن المجند البالغ من العمر 23 عامًا من المتعاطفين مع كوريا الشمالية.