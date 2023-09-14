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متمنيًا إسعاد الجماهير غدًا

كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
كولر: مواجهة اتحاد العاصمة صعبة وهدفنا حصد اللقب
المواطن - فريق التحرير

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شدد المدير الفني السويسري مارسيل كولر، على صعوبة مباراة فريقه الأهلي المصري ضد اتحاد العاصمة الجزائري، متمنيًا إسعاد الجماهير والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

كولر يؤكد صعوبة المباراة

وقال كولر في المؤتمر الصحافي: “سعداء جدًا بالتواجد في السعودية وخوض السوبر هنا.. نعرف أن لدينا جمهورًا كبيرًا في السعودية، وسعداء بوجود هذا الدعم الكبير لنا ونتمنى إسعادهم غدًا”.

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لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 

لقطات لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأمنية في معرض سيتي سكيب 

مارسيل كولر
مارسيل – المصدر @AlAhly

وتابع كولر حديثه عن مواجهة الغد: “نواجه فريقًا صعبًا، المهمة ليست سهلة من مباراة واحدة ببطولة.. الأهلي لا يفكر إلا في حصد الألقاب وهدفنا تحقيق الفوز وسنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق ذلك”.

وعن ميركاتو الأهلي المصري بضم إمام عاشور، رضا سليم وموديست، قال كولر: “سعيد بالصفقات.. قائمتنا جيدة وسعيد بفريقي جدًا.. الأهم اندماج العناصر الجديدة سريعًا رغم عدد البطولات الكبيرة التي سنخوضها هذا الموسم”.

أنتوني موديست
موديست – المصدر Al Ahly SC

الشناوي يؤكد جاهزية الفريق

ومن جانبه، قال حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، محمد الشناوي: “المباراة أمام منافس له كل الاحترام، واللاعبون لديهم جاهزية كبيرة بعد فترة الإعداد التي سبقت انطلاق الموسم”.

وواصل الشناوي حديثه قائلًا: “سعداء باللعب في السعودية ووسط جمهورنا هنا، والأهلي ناد كبير بجمهوره في كل مكان، وننتظر دعم جماهيرنا غدًا، والمباراة صعبة ونسعى لتحقيق الفوز، وأن يكون التوفيق حليفًا لنا في التتويج بالكأس، وتعودنا أن نسعى للفوز باللقب، وما يزيد صعوبة المهمة أنها بطولة من مباراة”.

محمد الشناوي
الشناوي – المصدر @AlAhly

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