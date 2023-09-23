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لقيادة الفريق خلفًا لكايزر

كولر يتلقى عرضًا لتدريب الشباب

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
كولر يتلقى عرضًا لتدريب الشباب
المواطن - فريق التحرير

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تلقى المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عرضًا رسميًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلفًا للهولندي كايزر.

الشباب يسعى للتعاقد مع كولر

وأكدت تقارير أن كولر، تلقى عرضًا من الشباب تبلغ قيمته 8 ملايين دولار، مع تحمل الإدارة لقيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي المصري، بجانب حصوله على المتبقي من قيمة عقده في حالة إقالته.

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كولر في مباراة الأهلي وبيراميدز
المدرب السويسري – المصدر @AlAhly

وأشارت التقارير إلى أن كولر، لم يحسم قراره النهائي بشكل رسمي، ولكنه يميل إلى رفض العرض الشبابي، نظرًا لرغبته في استكمال مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وكان دينو لامبرتي، وكيل كولر، قد أكد في وقت سابق، أن المدير الفني السويسري رفض عروضًا مغرية، وفي مقدمتها عرض سعودي، وذلك قبل تجديد تعاقده مؤخرًا مع الأهلي المصري حتى عام 2025.

مارسيل كولر
المدرب السويسري – المصدر @AlAhly

إقالة مارسيل كايزر من الشباب

وكان نادي الشباب قد أعلن عن إقالة الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، قبل أن يستعد توازنه مؤخرًا، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مثلهما، والخسارة 3 مرات.

الشباب - ترتيب الدوري السعودي للمحترفين
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

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