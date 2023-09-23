كولر يتلقى عرضًا لتدريب الشباب

تلقى المدير الفني للنادي الأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، عرضًا رسميًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خلفًا للهولندي كايزر.

الشباب يسعى للتعاقد مع كولر

وأكدت تقارير أن كولر، تلقى عرضًا من الشباب تبلغ قيمته 8 ملايين دولار، مع تحمل الإدارة لقيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي المصري، بجانب حصوله على المتبقي من قيمة عقده في حالة إقالته.

وأشارت التقارير إلى أن كولر، لم يحسم قراره النهائي بشكل رسمي، ولكنه يميل إلى رفض العرض الشبابي، نظرًا لرغبته في استكمال مشواره مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري.

وكان دينو لامبرتي، وكيل كولر، قد أكد في وقت سابق، أن المدير الفني السويسري رفض عروضًا مغرية، وفي مقدمتها عرض سعودي، وذلك قبل تجديد تعاقده مؤخرًا مع الأهلي المصري حتى عام 2025.

إقالة مارسيل كايزر من الشباب

وكان نادي الشباب قد أعلن عن إقالة الهولندي مارسيل كايزر بعد أسابيع قليلة من توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، نظرًا لسوء النتائج بداية الموسم، وتم تكليف الأرجنتيني خوان براون بتولي المهمة مؤقتًا.

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، قبل أن يستعد توازنه مؤخرًا، ليحتل المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط، من الفوز مرتين والتعادل مثلهما، والخسارة 3 مرات.