كولر يدفع بالقوة الضاربة في مباراة الأهلي ضد سان جورج

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استقر المدير الفني السويسري مارسيل كولر، على تشكيل مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي، في إياب منافسات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عند الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.
وكانت مباراة الأهلي ضد سان جورج في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، قد انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية دون رد عن طريق حسين الشحات هدفين وأحمد عبدالقادر، ما يُسهل مهمة الفريق اليوم.
وتشهد مباراة الأهلي ضد سان جورج الإثيوبي اليوم، غياب 6 لاعبين عن المارد الأحمر بسبب الإصابات، وهم؛ صلاح محسن، رضا سليم، كريم نيدفيد، عمرو السولية، محمود متولي وخالد عبدالفتاح.
ويتواجد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمة مباراة اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا، كما يعود كريم فؤاد، بعدما فضل كولر استبعاده من لقاء الذهاب، نظرًا لعودته قريبًا للمشاركة.
ويتوقع أن يبدأ الأهلي المصري مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ محمد الشناوي، علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، بيرسي تاو، محمود عبدالمنعم كهربا وحسين الشحات.