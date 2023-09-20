كويكب يصطدم بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية وشم اسم ابنته 667 مرة على جسده لدخول غينيس خالد بن سلمان لوفد صنعاء: السعودية حريصة على التوصل لحل سياسي شامل القصة الكاملة لعملية أذربيجان العسكرية في قرة باغ وأول رد أمريكي طريقة التقديم على طلب الترقية عبر نظام فارس أثر نظام بيع وتأجير مشروعات على الخارطة على القطاع العقاري لقطات لاصطدام جماعي بين سيارات بسبب الوقوف المفاجئ صاعقة تضرب شخصين في المكسيك بفارق ثوانٍ مقتل 5 من الشرطة في هجوم مسلح بنيجيريا إصابة 5 أشخاص في حريق شقة سكنية بحي السديري
قال علماء وكالة ناسا: إنهم في المرحلة الأخيرة من مهمتهم لتجنب اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية، وفق ميرور.
ويعتقد العلماء أن يوم 24 سبتمبر 2182 يمثل اليوم الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب بينو الأرض.
ويمر بينو بالقرب من كوكبنا كل ست سنوات، لكنه سيكون في أقرب لقاء له مع الأرض بعد 159 عامًا من الآن.
وبرغم أن احتمالات وقوع ضربة كارثية محدودة إلا أن ناسا أطلقت مركبة فضائية إلى بينو قبل سبع سنوات لجمع عينات منه.
ويأملون أن تساعد في إعدادهم، في حالة الحاجة، إلى مهمة تغيير مسار.
وستصل عينات الكويكب إلى الأرض هذا الأسبوع، وتهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر.