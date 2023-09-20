كويكب يصطدم بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية

قال علماء وكالة ناسا: إنهم في المرحلة الأخيرة من مهمتهم لتجنب اصطدام كويكب بالأرض بقوة تعادل 22 قنبلة ذرية، وفق ميرور.

بعد 159 عامًا من الآن

ويعتقد العلماء أن يوم 24 سبتمبر 2182 يمثل اليوم الذي يمكن أن يضرب فيه الكويكب بينو الأرض.

ويمر بينو بالقرب من كوكبنا كل ست سنوات، لكنه سيكون في أقرب لقاء له مع الأرض بعد 159 عامًا من الآن.

ضربة كارثية

وبرغم أن احتمالات وقوع ضربة كارثية محدودة إلا أن ناسا أطلقت مركبة فضائية إلى بينو قبل سبع سنوات لجمع عينات منه.

ويأملون أن تساعد في إعدادهم، في حالة الحاجة، إلى مهمة تغيير مسار.

وستصل عينات الكويكب إلى الأرض هذا الأسبوع، وتهبط في صحراء يوتا في 24 سبتمبر.