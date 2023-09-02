كيف تمنع ميتا من استخدام معلوماتك الشخصية؟

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يثير الذكاء الاصطناعي الخاص بـ”ميتا” بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، لأنه يعتمد على كميات هائلة من البيانات من المصادر المتاحة للجمهور والمرخصة.
ويمكن أن تتضمن هذه البيانات معلومات شخصية، مثل الأسماء وتفاصيل الاتصال والآراء، التي تخص أفراداً قد لا يكونون على علم أو موافقين على استخدام بياناتهم في التدريب على الذكاء الاصطناعي.
ولمعالجة هذه المشكلة، قامت ميتا مؤخراً بتحديث موقع مركز مساعدة فيسبوك الخاص بها، ليشمل نموذجاً جديداً يسمح للمستخدمين بالوصول إلى أو تعديل أو حذف أي معلومات خاصة بجهات خارجية، تم استخدامها للتدريب على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية.
ويشير النموذج الذي يحمل عنوان “حقوق موضوع بيانات الذكاء الاصطناعي التوليدية”، إلى معلومات الطرف الثالث كبيانات متاحة للجمهور على الإنترنت، أو من مصادر مرخصة.. إنه متاح في قسم موارد مركز مساعدة فيسبوك ويمكن استخدامه لإرسال الطلبات المتعلقة بالبيانات الشخصية.
– قم بزيارة الرابط https://www. facebook.com/privacy/genai
– انقر على الرابط: المزيد، أرسل الطلبات هنا.
– اختر أحد الخيارات الثلاثة التي تناسب مشكلتك أو اعتراضك.
– بعد اختيار أحد الخيارات، يتعين عليك اجتياز اختبار فحص الأمان.