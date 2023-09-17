لأول مرة.. تقنية حديثة لتشخيص سرطان البروستات

اعتمد مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من خلال وحدة عبد المحسن العثيم الخيرية التقنية الجديدة لأخذ خزعات البروستات عن طريق العجان بإشراف الدكتور حاتم النصيان استشاري جراحة المسالك والأورام والمناظير، وذلك لتشخيص سرطان البروستات، والتي تعد من عمليات اليوم الواحد وتستغرق 20 – 25 دقيقة.

وستخفف هذه التقنية الضغط على المنظومة الطبية في المملكة بتحويل المرضى بين المستشفيات، وتختصر الوقت والجهد على المرضى وسيكون تخصصي بريدة من أوائل المستشفيات في المملكة والأول في القصيم المستثمر لهذه التقنية.

وأوضح النصيان أن التقنية الجديدة آمنة وتعمل على تقليل الالتهابات المصاحبة لأخذ الخزعة عن طريق المستقيم، كما تقلل هذه التقنية نسبة تحويل المرضى إلى المستشفيات الأخرى خارج المنطقة، وأجريت هذه العملية على عدد من المرضى في بداية انطلاقتها في المستشفى وحققت نجاحًا ولله الحمد.