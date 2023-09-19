لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

ارتفع الدين العام الأمريكي ليتجاوز 33 تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة، في وقت يخضع فيه الإنفاق الحكومي لرقابة مشددة.

بيانات وزارة الخزانة الأمريكية

وأكدت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية زيادة الدين العام للبلاد إلى 33.04 تريليون دولار، مقارنة بنحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود.

وقالت “مايا مكجينياس” رئيسة لجنة الرقابة على الموازنة الفيدرالية في تصريحات صحفية أمس، إن الولايات المتحدة حققت سبقاً جديداً لن يفخر به أي من المواطنين، بتجاوز حجم الدين العام الإجمالي 33 تريليون دولار.

الدين العام المحلي

وأضافت أن الدين العام المحلي تجاوز 26 تريليون دولار، وأن حالة عدم الاكتراث تجاه هذه الأرقام المتنامية في الوقت الراهن، لا تقلل من خطورة الأمر.