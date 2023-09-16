Icon

لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية Icon رونالدو يصل لهدفه السابع في قائمة هدافي الدوري السعودي Icon هيئة تنظيم الإعلام: ترخيص النشاط الإعلامي يحمي إبداعك Icon ضبط مواطنين لصدمهما مركبة رسمية عمدًا وممارسة التفحيط بوادي الدواسر Icon الأهلي يهزم التعاون بصعوبة Icon السعودية ثاني بلد عربي يستضيف السوبر الإفريقي Icon 4 خصائص تميز آيفون 15 عن منتجات آبل السابقة Icon الهلاليون: 60 ألفًا في درة الملاعب للدعم Icon لحظة إصابة مصور مباراة النصر والرائد بعد تصويبة رونالدو Icon توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل بنسبة 60% خلال الخريف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
اعتبرها العلماء محاولة احتيال فاشلة

لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية

السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ مساءً
لأول مرة لقطات مقربة من مومياوات الكائنات الفضائية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت لقطات جديدة مقربة لمومياوات الكائنات الفضائية تفاصيل أدق، للكائنات التي يُزعم أنها تنتمي للعالم الخارجي، بحسب الصحفي المكسيكي المتحمس خوسيه خايمي موسان.

أهم اكتشافات البشرية

شكلت تلك الكائنات الغريبة المظهر الطويلة الرأس والثلاثية الأصابع، أهم الاكتشافات في تاريخ البشرية. أما بالنسبة للعديد من العلماء، فإن هاتين الجثتين المحنطتين الصغيرتين برأسين ممدودين، اللتين انتشرت صورهما في جميع أنحاء العالم خلال الأيام الماضية، حين عرضت بتابوتين أمام الكونغرس المكسيكي، فلا تعتبران أكثر من محاولة احتيال فاشلة بل جريمة احتيال.

قد يهمّك أيضاً
القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

القبض على عدد من مروجي المخدرات في السعودية

سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي

سلمان المؤشر يحدد وجهته الجديدة بعد مغادرة الأهلي

ويحتوي الصندوقان المغلقان بأغطية زجاجية على الجثث في استوديو بمكتب موسان في منطقة سانتا في التجارية في مكسيكو سيتي، فلا يرى سوى أجسام قديمة وتشترك في خصائصها مع البشر، إذ لها عينان وفم وذراعان وساقان.

وقت اكتشاف الكائنات الفضائية

في حين زعم موسان أنه تم العثور عليها عام 2017 في بيرو، بالقرب من خطوط نازكا ما قبل كولومبوس.

كما أكد أنه يستطيع إثبات أنهم لا يشبهون أي شيء معروف على وجه الأرض، وفق ما نقلت رويترز. وشدد على أن لديه تحليلًا علميًا ونتائج موثوقة تثبت أن عمر الجثث حوالي 1000 عام. إلى ذلك، جزم أن إحدى الجثتين أنثى، وتحتوي على بيض بداخلها.

أهم حدث للبشرية

وقال موسان البالغ 70 عامًا عن حملته للتوعية بتلك النتيجة العلمية الخارقة، وهو جالس في مكتبه المزين بأعمال فنية وأدوات ملونة ذات طابع فضائي: “هذا أهم شيء حدث للإنسانية”.

في المقابل، أعربت إلسا توماستو كاجيجاو، عالمة الأنثروبولوجيا الحيوية المرموقة في بيرو، عن شعورها بالإحباط من استمرار نشر مثل تلك الادعاءات، مستشهدة باكتشافات مزعومة مماثلة تبين أنها عمليات احتيال.

مجرد دمى

يذكر أنه عام 2017، قدم موسان ادعاءات مماثلة في البيرو، إلا أن تقريرًا صدر عن مكتب المدعي العام في البلاد أكد في حينه أن الجثث كانت مجرد “دمى مصنعة حديثًا، تمت تغطيتها بمزيج من الورق والغراء الاصطناعي لمحاكاة وجود الجلد”.

كما أوضح أن تلك الأشياء من صنع الإنسان وليست بقايا أسلاف كائنات فضائية. لكن في ذلك الوقت لم تعرض تلك الجثث علنًا، لذا فمن غير الواضح ما إذا كانت هي نفسها التي شاهدها الكونغرس المكسيكي يوم الثلاثاء الماضي أم لا.

وتشتهر صحراء نازكا بالبيرو بأشكال عملاقة غامضة محفورة في الأرض، وقد استحوذت على خيال الكثيرين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل عسير
السعودية اليوم

الدراسة عبر منصة مدرستي اليوم في محايل...

السعودية اليوم
19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال الربع الثاني
السوق

19.6 مليون ريال خسائر “البحر الأحمر” خلال...

السوق
“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال
السوق

“أسمنت القصيم” توصي بتوزيع 58.5 مليون ريال

السوق
المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة مقيم
السعودية اليوم

المرور السري بالرياض يرصد مخالفات ومخدرات بحوزة...

السعودية اليوم
إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن
السعودية اليوم

إتاحة البث المباشر لمسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ...

السعودية اليوم
صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء قضائها شهر العسل في البوسنة
السعودية اليوم

صدمة بعد وفاة عروس من حائل أثناء...

السعودية اليوم
نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم
العالم

نزوح 5 ملايين سوداني من الخرطوم

العالم
في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود للفوز على الرياض بهدف
الرياضة

في ظهوره الأول .. تاوامبا يقود الأخدود...

الرياضة