لافتة ضخمة تسحق سيارة وصاحبتها تنجو بأعجوبة

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أوشكت امرأة من ولاية لويزيانا الأمريكية أن تموت بعد سقوط لافتة سلسلة المطاعم الأمريكية للأكل المكسيكي تاكو بيل على سيارتها في أعقاب عاصفة شديدة شهدتها الولاية الأسبوع الماضي.
وكانت السيدة تنتظر طعامها قرب سيارتها أمام المطعم عندما سقطت اللافتة على الجزء الخلفي من سيارتها وسحقتها بالكامل، وسط ذهول الحضور الموجودين أمام المطعم.
ووفقًا لوسائل إعلام، أصيبت المرأة بجرح طفيف في رأسها، وتتلقى الآن العلاج في مستشفى محلي. وقالت ماديسون دايلي، ابنة السيدة: إن والدتها كانت في طريقها لاصطحاب إخوتها من المدرسة كعادتها كل يوم، عندما توقفت لتناول الطعام.
وشهدت منطقة كراولي عواصف شديدة الأسبوع الماضي؛ ما أدى لسقوط الكثير من الأشجار وأعمدة الكهرباء بالمنطقة.
وكان هذا العام قد شهد حادثة مماثلة يناير الماضي، حينما تسببت لافتة مطعم في مقتل امرأة من كنتاكي تبلغ من العمر 72 عامًا، حيث أفادت الشرطة المحلية أن لافتة مطعم سقطت على سيارة فيها ثلاثة أشخاص، امرأة وزوجها وابنتهما، وكان الجو العاصف متسببًا بالحادثة.