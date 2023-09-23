لافروف: : الغرب إمبراطورية أكاذيب رفض إعطاء روسيا ضمانات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الغرب إمبراطورية أكاذيب وقد رفض إعطاء روسيا ضمانات أمنية، بعدما استمر في تسليح أوكرانيا.

نظام عالمي جديد

وقال لافروف، خلال إلقاء كلمة بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن دول الغرب ترفض مبدأ المساواة، وهي عاجزة كليًا عن التفاوض وتنظر باستعلاء إلى بقية العالم.

ولفت إلى أنه هناك نظامًا عالميًا جديدًا قيد التشكل ويتم ترسيم حدوده، مشيرًا إلى أن الأمريكيين والأوروبيين يقدمون كل أنواع الوعود ولكنهم لا يلتزمون بها.

تسليح أوكرانيا

وأكد لافروف أن دول الغرب استمرت في تسليح أوكرانيا ورفضت منح روسيا ضمانات أمنية، وأن دول الناتو نقلت المواجهة العسكرية مع روسيا إلى الفضاء الخارجي، وكذلك ميدان المعلومات، موضحًا أننا حصلنا على ضمانات ملموسة بعدم توسيع الناتو نحو الشرق ولكن الغرب لم يف بوعوده هذه.

ولفت إلى أن هناك منظمات مثل بريكس، والأمن والتنمية تحافظ على أمنها وتسعى لتشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.

اتهامات لافروف للغرب

وأكد وزير الخارجية الروسي أن دول الغرب غذّت عدم التسامح وموجات كراهية الإسلام ولم تشعر بأي قلق إزاء حرق القرآن.

ودعا لافروف إلى إصلاح منظمة الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في أسس الأمم المتحدة التي تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، مشددًا على أنه إذا لم ترد واشنطن وحلفاؤها التفاوض معنا بشأن نظام عالمي أكثر عدالة، فسيكون علينا خوض ذلك بأنفسنا.