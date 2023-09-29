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ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن

لا أهداف بالشوط الأول لـ مباراة الفيحاء ضد الاتحاد

الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٧ مساءً
لا أهداف بالشوط الأول لـ مباراة الفيحاء ضد الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الفيحاء ضد الاتحاد بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الفيحاء ضد الاتحاد 

ولم يُظهر الفريقان أي خطورة في الشوط الأول لتنتهي أول 45 دقيقة بلا أهداف في مباراة الفيحاء ضد الاتحاد.

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ورغم أمنيات الاتحاديين بتعثر الهلال اليوم ضد الشباب، لكن الفوز في مباراة الاتحاد والفيحاء حتى وإن فاز الهلال على الشباب سيضمن للعميد الانفراد بصدارة دوري روشن بفارق نقطة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

الفيحاء ضد الاتحاد - 23

وقبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة، الاتحاد في الصدارة برصيد 18 نقطة، يليه الهلال ثانيًا برصيد 17 نقطة، التعاون ثالثًا برصيد 16 نقطة، الاتفاق رابعًا برصيد 16 نقطة، النصر خامسًا برصيد 15 نقطة، الأهلي سادسًا برصيد 15 نقطة، الوحدة يملك 12 نقطة في المركز السابع، وفي المركز الثامن نادي الفتح برصيد 11 نقطة، وفي المركز التاسع الفيحاء برصيد 9 نقاط.

وفي ترتيب الدوري السعودي، يتواجد الخليج عاشرًا برصيد 8 نقاط، الشباب في المركز الـ 11 برصيد 8 نقاط.

أما أندية الطائي وأبها وضمك فتتواجد من المراكز 12 إلى 14 على الترتيب.

الأخدود في المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط، الرائد في المركز الـ 16 برصيد 4 نقاط، الرياض في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط، الحزم في المركز الـ 18 والأخير برصيد 3 نقاط.

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