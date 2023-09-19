لا أهداف بين النصر وبيرسيبوليس في الشوط الأول

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أنهى التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة النصر وبيرسيبوليس الإيراني في الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا.
وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب “أزادي” في إيران حيث عانى لاعبي أصفر الرياض من التزحلق على أرضية الملعب خلال اللقاء.
وجاء تشكيل أصفر الرياض مكونًا من: “نواف العقيدي، سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إيمريك لابورت، محمد قاسم، عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش، عبدالرحمن غريب، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو”.
وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS AFC و ABU DHABI SPORTS ASIA 2 , SSC HD1.